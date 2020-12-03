Партія "Європейська солідарність" запровадила Кодекс доброчесності депутатів місцевих рад, за порушення якого передбачено санкції аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 закону України про статус депутатів місцевих рад.

Про це у Рівному повідомив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко, передає пресслужба "ЄС". Кодекс, який містить 14 обов’язкових вимог ідеологічного, політичного та морально-етичного змісту, напередодні ухвалила Центральна рада партії.

"Ми – політична сила, яка цементує Україну. Ми єдина демократична опозиційна парламентська політична сила, яка має чітку ідеологію. Ми маємо абсолютно чіткі європейські принципи, принципи політичні і принципи моральні. І всі ці принципи ми після консультації з керівництвом обласних партійних організацій вирішили закласти, використовуючи абсолютно європейську практику, в дуже важливий документ – "Кодекс доброчесності депутатів". Не тільки місцевих рад – я наголошую, що його підтримують і підпишуть депутати і обласних, і Верховної Ради з "Європейської Солідарності", – наголосив Порошенко.

Порошенко представив Кодекс доброчесності депутатів Пресслужба "Європейської Солідарності"

"Ми з цим йдемо до людей, ми самі для себе встановлюємо принципи, якими ми маємо керуватися в нашій депутатській діяльності. Це не є принципи відданості "Європейській Солідарності", це не є принципи відданості Європі, це принципи відданості, прозорості і честі по відношенню до України, до наших виборців. Наголошую, що лише вчора ввечері його текст одноголосно після деякого доопрацювання погодила Центральна рада партії – вищий орган її керівництва в період між з’їздами", – зазначив лідер партії.

"Я хочу, щоб зараз нас почули і виборці, і всі депутати по всій країні. Тисячі депутатів "Європейської Солідарності", які отримали мандат виборців. Кодекс містить 14 обов’язкових вимог – ідеологічних, політичних і морально-етичного характеру. Це не просто красиві слова, бо за порушення цих принципів передбачені санкції – аж до відкликання депутата місцевої ради на підставі статті 37 Закону про статус депутатів місцевих рад", – пояснив Порошенко.

"Вчора Рада партії ухвалила таке рішення по відношенню до двох депутатів районних рад Львівської області. Якщо люди в такий спосіб дозволять собі таку поведінку, ми маємо діяти рішуче для того, щоб продемонструвати, що це не просто слова, що це не просто якась піар-акція, а це правило, яке ми маємо запроваджувати в Україні. Це абсолютно європейські практики, які до нас жодна політична сила не застосовувала", – зазначив п’ятий президент.

"Виклики, які стоять перед Україною, не залишають сумнівів: ми – як на фронті, і ця боротьба потребує суворої дисципліни", – підсумував Петро Порошенко.

"ЄС" запровадила Кодекс доброчесності депутатів місцевих рад Пресслужба "Європейської Солідарності"

Кодекс містить 14 пунктів Пресслужба "Європейської Солідарності"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко взяв участь в урочистому засіданні Рівненської міської ради, де привітав новопризначеного главу Олександра Третяка та депутатів, а також закликав їх терміново зосередитись на подоланні наслідків епідемії коронавірусу.