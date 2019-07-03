"Європейська солідарність" вимагає від ЦВК скасувати реєстрацію Клюєва і Шарія

Партія Петра Порошенко "Європейська солідарність" звернулася з відкритим листом до Центральної виборчої комісії з вимогою переглянути рішення про реєстрацію кандидатами в народні депутати України Андрія Клюєва та Анатолія Шарія.

Текст звернення політична сила опублікувала на своєму офіційному сайті. У ньому наводяться докази того, чому зазначені особи не можуть балотуватися як парламентарі.

Нижче наводимо повний текст заяви "Європейської солідарності".

Петро Порошенко

Шановні члени Центральної виборчої комісії! Партія "Європейська солідарність" вважає неприпустимою реєстрацію кандидатами в народні депутати України ексглави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва і одіозного українофоба-пропагандиста Анатолія Шарія.

Очевидно, що Клюєв і Шарій п'ять останніх років не проживали в Україні. Досить перевірити в інтернеті відкриті джерела для підтвердження того, що ці двоє ховалися від правосуддя за кордоном. У 2014 році Андрій Клюєв втік до Москви разом зі своїм патроном Януковичем. Крім того, проти ексглави АП було порушено кримінальну справу, а Генпрокуратура повинна затримати Клюєва в разі перетину держкордону України. Анатолій Шарій також знаходиться під слідством, він втік з країни у 2012 році й був оголошений у всеукраїнський розшук. Після цього постійно проживав в країнах Європи.

Їх участь у виборах, як і одіозного заступника генпрокурора Ріната Кузьміна, є свідченням спроби реваншу і глибокої зневаги до права і здорового глузду.

Це вимога не тільки нашої політичної сили, а й усього патріотичного українського суспільства, яке глибоко обурене рішенням ЦВК. Навіть окремі члени Комісії називали рішення про реєстрацію Клюєва і Шарія зрадою національних інтересів і зневагою до пам'яті загиблих героїв під час Революції Гідності й у боях проти російських окупантів.

Інформуємо вас, що представники "Європейської солідарності" звернулися в Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб на території України, щоб отримати фактичні докази. Сподіваємося, що це дасть підстави для ЦВК скасувати рішення про їх реєстрацію кандидатами в депутати. Наша партія зробить все можливе, щоб не допустити проросійського реваншу в Україні.

"ЄС" Сайт Європейської солідарності

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко підтримав акцію під назвою "Терпіти більше не можна", яка відбулася 2 липня на Майдані Незалежності. Її метою був протест проти реєстрації кандидатами в нардепи Клюєва і Шарія.

"Ми за Україну! Ми за її європейське майбутнє! І тільки спільними зусиллями ми можемо протистояти цьому повзучому проросійському реваншу. Наша команда приєднується до акції. О 20:00 на Майдані", – написав Порошенко.

Нагадаємо, народний депутат України, голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, кандидат від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар підтримала звернення екс-співробітників телеканалу ZIK, Медіаруху і громадських організацій із закликом до керівництва держави і органів правосуддя зупинити повзучу окупацію медійного простору України.

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