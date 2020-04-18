"Європейська Солідарність" вимагає термінового засідання РНБО через Чорнобиль

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від Кабінету міністрів України та РНБО зібратися на термінові засідання і розглянути питання надзвичайної екологічної ситуації, яка склалася через пожежі у Чорнобильській зоні відчуження. Кожна година зволікання коштує здоров’я та життя людям. Про це йдеться в оприлюдненому на сайті політсили зверненні.

"Уряд має негайно вжити заходи необхідні для захисту людей і подолання наслідків екологічної катастрофи, зокрема, у Київській та Житомирській областях та місті Києві, який за інформацією міжнародних моніторингових інституцій має найбрудніше повітря на планеті", – наголошують у "ЄС".

Різко розкритикували представники політсили той факт, що влада, на їх думку, приховує реальний стан речей у Чорнобильській зоні.

"Ми обурені безпорадністю і бездіяльністю влади, яка неодноразово заявляла, що пожежі у зоні відчуження ліквідовані, але при цьому у Києві стоїть густий дим, а жителі скаржаться на запах гару, який відчувають у всіх куточках столиці і в області. Таке враження, що влада приклалася до кисневих подушок і дихає іншим повітрям, ніж звичайні люди", – констатували автори звернення.

Крім того, партійці вимагають звіту від київської влади та очільника столиці щодо того, як проходить порятунок парків столиці, у яких днями теж почалися пожежі. Від Віталія Кличка у "ЄС" хочуть також почути про заходи, які мають бути вжиті для недопущення пожеж у лісопарковій зоні Києва.

"Ми вимагаємо від влади своєчасних та професійних дій. Кожен день і навіть година зволікання – це втрачені здоров’я і навіть життя людей", – резюмували автори звернення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що після пожеж під Чорнобилем Київ очолив світовий антирейтинг забрудненості повітря.