"Європейська солідарність" висунула вимогу створити ТСК щодо "вагнергейту"

"Європейська солідарність" вимагає на найближчому засідання Верховної Ради створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування "вагнергейту".

Про це на засіданні Погоджувальної ради заявив співголова фракції Артур Герасимов, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Він висловив співчуття щодо трагедії літака під Чугуєвом і нагадав, що серед загиблих був Олександр Скочков, син загиблого під Луганськом унаслідок теракту російських найманців у 2014 році капітана Ігоря Скочкова.

"Європейська солідарність" висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих у страшній авіакатастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині. Серед загиблих курсантів був двадцятирічний Олександр Скочков. Син капітана Ігоря Скочкова, який був штурманом збитого над Луганськом влітку 2014 року Іл-76. Нагадаю, винні в цьому теракті російські найманці мали ще влітку опинитись за ґратами", – сказав Герасимов.

"На жаль, цього не трапилось, ймовірно, через витік інформації про "вагнерівську" спецоперацію з Офісу Зеленського. Тепер українці, передусім родичі загиблих героїв, вимагають знати всю правду: чому злочинці уникли покарання?" – наголосив Артур Герасимов.

Він нагадав про петицію з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування обставин "вагнергейту" і можливої державної зради на найвищому рівні. Як відомо, за тиждень ця петиція зібрала понад 25 тисяч підписів, що свідчить про високий суспільний резонанс цієї справи.

"Європейська солідарність", відповідно до 223 статті Регламенту, вимагає негайно розглянути петицію й ухвалити рішення про створення ТСК вже завтра, 29 вересня", – заявив співголова фракції.

Нагадаємо, що у мережі опублікували фото курсантів ХУПС імені Івана Кожедуба та членів екіпажу, які перебували на борту Ан-26, що розбився в Чугуєві під Харковом.