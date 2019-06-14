"Європейська солідарність" веде до парламенту нових і досвідчених

"Європейська солідарність" оголосила першу 50-тку – саме таку кількість місць розраховують взяти в оновленій партії Петра Порошенка. Головною родзинкою євросолідаристів стало поєднання нових із досвідченими.

Причому нові з’явилися не у кінці, а на чолі партійного списку. Половина першої десятки – люди, які ніколи не були в Раді та ще й 40% жінок, як у Європі. Але й підібрані "досвідчені" –справжні патріоти і бійці: Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Мустафа Джемільов...

"Європейська солідарність" Фото: F.ORESTER

Приємною несподіванкою у першій десятці "ЄС" стали:

• №4 Михайло Забродський – легендарний командир 95 бригади, а тепер командувач ДШВ. "Для нас досвід у команді 95 бригади важливіший, ніж досвід у команді 95 квартал", – влучно пожартував Порошенко представляючи бойового генерала.

• №5 Софія Федина – безкомпромісний політичний боєць і волонтер, співачка, кандидат політичних наук і політолог-міжнародник, яку називали голосом львівського Євромайдану.

• №7 Яна Зінкевич – волонтер і засновник організації "Госпітальєри", яка з 18 років пішла на фронт і навіть після аварії, яка прикувала її до візка, продовжила боротьбу.

• №8 Ахтем Чийгоз – кримський татарин і справжній патріот України, який пройшов в'язницю за свої погляди в окупованому Криму.

Друга десятка списку не менш красномовна. Хоча б тому, що демонструє, як відомий після сотень ефірів лідер фракції Артур Герасимов поступився місцем у першій десятці, щоб до парламенту пройшли нові люди.

Результати праймериз громадської організації "Солідарна справа громад" також враховано – 15 кандидатів, включених до списку, пройшли попереднє голосування. І хоч його переможці, за виключенням Софії Фединої, не стали на чолі списку, але вони у потенційно прохідній частині.

Не менш вражаючим є те, що після праймериз блогер Андрій Карпов, волонтер Юрій Бірюков та політолог Сергій Таран розташувалися перед двома віце-прем’єрами діючого уряду. Таким чином нові партійці стануть народними депутатами раніше заслужених урядовців.

Це говорить про справжні пріоритети "Європейської солідарності", яка провела серйозне оновлення своїх рядів.

Окремо треба сказати про ветеранів Олексія Петрова та Олександра Погребиського. Пройшовши горнило боїв на Донбасі, вони продовжили боротьбу як члени волонтерського десанту в Міноборони. Результати їхньої роботи зараз відчутні у всьому від забезпечення і харчування до будівництва житла для наших захисників.

Такий підхід "Європейської солідарності" до формування списку зруйнував сумнівну монополію "Слуги народу" представляти нових політиків. Оновлення відповідає запиту суспільства, де очікують на нових людей.

Але на відміну від партії Зеленського, у Порошенка, позбувшись токсичних персонажів, залучили до нового складу Верховної Ради найбільш ефективних політиків, які багато зробили для просування України у європейському напрямку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія “Європейська солідарність” оприлюднила першу 50-ку виборчого списку кандидатів у народні депутати України.

Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО “Солідарна справа громад”.

Крім того, ветеран АТО і №37 у списку "ЄС" Олексій Петров високо оцінив підібрану команду "ЄС" за майже відсутність "токсичних персоналій" і швидкий соціальний ліфт.

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