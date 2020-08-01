'Європейська Солідарність' стала членом міжнародної спільноти, яка підтримує Україну

Членство "Європейської Солідарності" у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) дає нову можливість для захисту інтересів України на потужній світовій платформі правоцентристських партій.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповіла народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона брала участь у засіданні членів IDU 29 липня, під час якого понад 70 учасників з усього світу одностайно підтримали заявку "Європейської Солідарності" і надали їй статус Observer Member.

"Я мала честь представляти заявку партії на міжнародному форумі і дуже вдячна нашим партнерам з шведської партії Модератерна, яка нас номінувала і підтримала нашу заявку. Одностайно всі проголосували "за" після нашої презентації", – розповіла Климпуш-Цинцадзе.

"Загрози для України нікуди не діваються. Це важливо для того, щоб ми далі зміцнювали міжнародну єдність на підтримку України. Оскільки ми бачимо, що владні інституції досить кволо формулюють позицію України. Ми бачимо, що цей режим так званої "тиші" – його дуже суперечливо можна назвати режимом, якого "дотримуються" окупаційні війська Російської Федерації. А Росія в цей час каже, що її там просто немає. Ми це вже давно чули", – нагадала народна депутатка.

"В цей час дуже важливо, щоб на різних щаблях у різні способи, якщо не на державному рівні, то або на політичному, або на парламентському зміцнювалися зв’язки з тими, хто розуміє і відстоює цінності демократії, безпеки, міжнародного права, поваги до прав людини", – переконана Климпуш-Цинцадзе.

"Це якраз та світова платформа партій, яка відстоює такі цінності, тому для нас важливо бути серед однодумців, які окрім того, що бачать, розуміють і готові підтримувати нас у протидії загрозам, також дуже уважно спостерігають за внутрішньою ситуацією, за тими загрозами, які сьогодні з’явилися для демократії в Україні. Вони абсолютно однозначно називають 20 і більше відкритих справ проти п’ятого президента України, проти волонтерів, військовослужбовців, ветеранів, які сьогодні відкриваються в Україні, політичними переслідуваннями", – наголосила вона.

За словами Климпуш-Цинцадзе, міжнародні партнери також будуть ретельно стежити за перебігом виборчої кампанії в Україні. "Вони очевидно прискіпливо будуть спостерігати за нашими виборами, які мають відбутися восени цього року. Вже висловлюють стурбованість, чи вдасться ці вибори провести на такому рівні прозорих, демократичних, відкритих стандартів, як відбувалися президентські і парламентські вибори", – застерігає депутат.

"Оскільки ми рухаємося в Європейський Союз, нам важливо бути зі спільнотою справді демократичних політичних сил", – зазначила представниця "Європейської Солідарності".

Міжнародний демократичний союз – це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів по всьому світу. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віцепрезидент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів. Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union).