Три парламентські партії – "Європейська солідарність", "Слуга народу" та "Опозиційна платформа – За життя" фактично зрівнялись у рейтингах. Різниця між політсилами – у межах похибки.

Такі дані оприлюднили на підсумковій пресконференції "Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями і думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік" представники Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центру Разумкова та КМІС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Згідно з результатами опитувань, рейтинг партії "Європейська солідарність" з останніх парламентських виборів зріс майже на 10% – за неї готові проголосувати 17% тих, хто готовий йти на вибори та визначився. Партія Зеленського, яка на парламентських виборах 2019 року отримала більше 43%, зараз отримує 18% підтримки.

За даними соціологів, за межами 5-відсоткового бар’єру знаходяться партії "Голос", "Українська стратегія Гройсмана", "Свобода", "Удар" та інші.

Подібні тенденції раніше фіксувало й опитування Центру Разумкова, проведене з 4 по 9 грудня. За цого даними, якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, партія "Слуга народу" отримала б 26,5% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився. За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 19,5%.

Загальнонаціональне репрезентативне опитування проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із Київським міжнародним інститутом соціології методом особистого інтерв’ю з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження КМІС проведене з 4 по 8 грудня 2020 року методом телефонного опитування. В обох дослідженнях опитано по 2000 респондентів. Похибка складає 3,3%.