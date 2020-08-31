"Європейська солідарність" проводить з'їзд: усі подробиці онлайн

Парламентська фракція "Європейська солідарність" у понеділок, 31 серпня, проводить з'їзд.

Захід розпочався о 17:15 у Києві.

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко звернувся до учасників з'їзду.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію з'їзду партії:

18:34 – Порошенко порадив владі повернуться до дорожньої карти щодо імплементації Мінських угод, а не займатися "умиротворенням крокодила".

18:03 – Порошенко назвав головних політичних ворогів, які братимуть участь в місцевих виборах. Під час свого виступу він зазначив, що від виборчої кампанії залежатиме й доля України загалом.

17:35 – Порошенко заявив, що у його команди була і буде стратегія розвитку країни, незалежно від того, при владі вони чи в опозиції.

"У нас є час, є бажання і є здатність мислити по державницьки... стратегічно", – сказав лідер партії.

17:20 – До учасників з'їзду звертається п'ятий президент України Петро Порошенко.

Порошенко звернувся до учасників з'їзду

17:17 – З'їзд розпочався з виконання гімну України.

З'їзд партії "ЄС" почався з виконання гімну України

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

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