"Європейська солідарність" проводить з'їзд: усі подробиці онлайн

У Києві розпочався з'їзд партії "Європейська солідарність"
До його учасників звернувся лідер "ЄС" Петро Порошенко
З 5 вересня ЦВК оголосила про старт виборчого процесу місцевих виборів
"Європейська солідарність" проводить з'їзд. Фото gordonua.com.
Парламентська фракція "Європейська солідарність" у понеділок, 31 серпня, проводить з'їзд.
Захід розпочався о 17:15 у Києві.
П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко звернувся до учасників з'їзду.
OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію з'їзду партії:
18:34 – Порошенко порадив владі повернуться до дорожньої карти щодо імплементації Мінських угод, а не займатися "умиротворенням крокодила".
18:03 – Порошенко назвав головних політичних ворогів, які братимуть участь в місцевих виборах. Під час свого виступу він зазначив, що від виборчої кампанії залежатиме й доля України загалом.
17:35 – Порошенко заявив, що у його команди була і буде стратегія розвитку країни, незалежно від того, при владі вони чи в опозиції.
"У нас є час, є бажання і є здатність мислити по державницьки... стратегічно", – сказав лідер партії.
17:20 – До учасників з'їзду звертається п'ятий президент України Петро Порошенко.
Порошенко звернувся до учасників з'їзду
17:17 – З'їзд розпочався з виконання гімну України.
З'їзд партії "ЄС" почався з виконання гімну України
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.
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