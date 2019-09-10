"Європейська солідарність" Порошенка приєдналася до "Європейської народної партії"

"Європейська солідарність" офіційно увійшла до найбільшої та найвпливовішої політичної родини об'єднаної Європи – "Європейської народної партії".

Про це у Facebook написав лідер партії та п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Щойно ЄНП ухвалила відповідне рішення. Це – визнання успішності п'яти років реформ, які здійснювалися нашою командою. Це – мандат довіри до "Європейської солідарності" як проєвропейської української партії", – сказав він.

"Але приєднання до ЄНП розглядаємо не лише як нашу внутрішньопартійну подію, а як сигнал визнання європейських прагнень України, її бажання приєднатися до ЄС та НАТО. Бо лише членство у цих двох союзах гарантує нам мир та безпеку", – додав Порошенко.

Петро Порошенко і президент ЄНП Жозеф Доль Facebook Петра Порошенка

Він додав, що "Європейська народна партія" стоїть пліч-о-пліч з Україною у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, а новий формат співпраці з нею дає нам нові можливості обстоювати європейський та євроатлантичний вибір України.

Як писав OBOZREVATEL, рішення про приєднання партії "Європейська солідарність" до сім'ї Європейської народної партії було ухвалене 4 червня у Брюсселі. Те, що юридично процедура отримання статусу завершилася лише восени, пов'язане зі зміною назви партії "Європейська солідарність".

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