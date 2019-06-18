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"Європейська солідарність" підтримала ініціативу призначити Пристайка головою МЗС

2.2тЧитати матеріал російською

Партія "Європейська солідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.

Таку заяву політсила опублікувала на своєму офіційному сайті. Вадим Пристайко – досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014-го року він виконував обов’язки заступника міністра закордонних справ, а в 2017 році п’ятий президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

theБабель

Як зазначили в "ЄС", це означає, що в зовнішній політиці працюватиме принцип наступництва.

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"Сподіваємось, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських та євроатлантичних прагнень України", – підкреслили в партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що члени його оновленої партії "Європейська солідарність" будуть системно підтримувати всі голосування за проєвропейські законопроекти.

Водночас він наголосив, що "ЄС" ніколи не буде співпрацювати з представниками "п'ятої колони Януковича", у яких би фракціях вони не ховалися.

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Особи
Петро ПорошенкоВадим Пристайко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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