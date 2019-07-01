"Європейська солідарність" оскаржила у суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

Харківська територіальна організація партії "Європейська солідарність" подала позов до Харківського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення міської ради, яка повернула проспектові імені українського правозахисника Петра Григоренка ім’я радянського маршала Жукова. Політсила у своєму позові наголошує, що міська рада Харкова таким чином порушила закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".

"Європейська солідарність" вважає неприпустимим для органів місцевого самоврядування порушувати закони України і повертати на вулиці нашої держави імена діячів комуністичного режиму, причетних до репресій проти українського народу, повідомляє прес-служба партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харківська міськрада 19 червня проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

2 червня у Харкові активісти націоналістичних організацій знесли пам'ятник Жукову.

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