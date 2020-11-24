'Європейська солідарність' не дозволить протягнути 'Слугу народу' до Львівської міськради

Представники депутатського корпусу, яких обрали в місцеві ради Львівщини від партії "Європейська солідарність", заявили, що не допустять спроб протягнути до міської ради Львова партію "Слуга народу", яка не набрала потрібної кількості голосів.

Як наголосили представники "Європейської солідарності" на брифінгу, вони діють у межах чинного законодавства і ставляться з повагою до вибору львів’ян. Про це йдеться в повідомленні пресслужби політсили.

Зокрема, депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета зазначив, що проведення організаційної сесії Львівської міської ОТГ зупинило маніпуляції з метою "протягнути" провладну партію до міськради.

"Ми маємо сумний приклад Тернополя, коли партія "Слуга народу" набрала 4,7 відсотка. І після певної кількості судів, а було 4 судових процесів, під час повторного "підрахунку голосів" партію "Слуга народу" втягнули в Тернопільську міську раду з результатом 5,01 відсотка. Львів’яни сказали своє слово 25 жовтня і 22 листопада. "Європейська солідарність" абсолютно поважає думку львів’ян, поважає вибір львів’ян і готова працювати на розвиток громади. Але ми не готові підтримувати маніпуляції міського голови Андрія Садового і міської влади для того, щоб втягнути партію "Слуга народу" у Львівську міську раду", – наголошує Святослав Шеремета.

Депутатка Львівської міськради Олена Пасевич зазначила, що установче засідання відбулося відповідно до рішення ТВК суто в межах закону. Водночас кадрових питань депутати не розглядали.

"Ніхто не хоче поставити під загрозу волевиявлення. Ми діємо суто в межах чинного законодавства. Передбачено законодавством, що від моменту реєстрації депутатів має пройти два тижні, і тоді скликається перша сесія. Така норма в законі. Є розбіжності між терміном обрання, пов’язані з другим туром, який був призначений на 22 листопада. Утім, ця норма передбачена в законі, і так у нас відбулось на сесії", – зазначає Олена Пасевич.

"Усі передбачали, що сьогодні буде міська рада обирати секретаря й комісії. Але депутати розуміли, що, крім закону, є ще певні етичні червоні лінії, які не можна переступати. Жодних таких дій на сесії сьогодні вчинено не було. ТВК скликає – обов’язок депутата з’являтись. Депутати з’явились, склали присягу і фактично жодного рішення, яке могло б ставити певні питання, дати можливість маніпулювати, не було ухвалено", – наголосила Олена Пасевич.

Вона закликала колег до конструктивної співпраці й реагування на численні виклики, які постали перед громадою міста.

"Сьогодні в нас є багато викликів – це продовження війни на Сході, боротьба з коронавірусом. І сьогодні ми повинні, як ніколи, захистити наших медиків. І тому нам потрібно вкрай швидко ставати до роботи. У нас уже є напрацьовані програми, які потребують негайного ухвалення для того, щоб їх було внесено в бюджет 2021 року. Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що це має бути соціально й медично орієнтовний бюджет", – переконана представниця "Європейської солідарності".

"Ми поважаємо вибір львів’ян, який відбувся 22 листопада, і, звичайно, ми очікуємо офіційного оголошення результатів другого туру виборів для того, щоб обраний мер Садовий, як ми бачимо це за попереднім підрахунком результатів, швидше став до роботи і очолив цей процес", – резюмує Олена Пасевич.