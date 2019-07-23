"Європейська солідарність": хто проходить в Раду за списком

За попередніми результатами підрахунку голосів, за списком "Європейської солідарності" до Верховної Ради проходять 23 народних депутата.

OBOZREVATEL представляє їх поіменний список.

"Європейська солідарність" Прес-служба

1. Петро Порошенко

2. Андрій Парубій

3. Ірина Геращенко

4. Михайло Забродський

5. Софія Федина

6. Мустафа Джемілєв

7. Яна Зінкевич

8. Ахтем Чийгоз

9. Олег Синютка

10. Іванна Климпуш-Цинцадзе

11. Артур Герасимов

12. Степан Кубів

13. Ірина Фриз

14. Ніна Южаніна

15. Ірина Луценко

16. Вікторія Сюмар

17. Володимир Ар'єв

18. Ростислав Павленко

19. Микола Величкович

20. Сергій Алексєєв

21. Руслан Князевич

22. Максим Саврасов

23. Марія Іонова

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія президента "Слуга народу", згідно з останніми даними ЦВК, може взяти більшість місць у Верховній Раді 9-го скликання – близько 240 (в сумі за списками і мажоритаркою).

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