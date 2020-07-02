Європарламент застеріг Україну від політичного переслідування Порошенка: опубліковано заяву

Депутати Європарламенту, члени неформальної групи друзів європейської України, оприлюднили заяву щодо неприпустимості політичного переслідування в Україні.

Звернення депутатів опинилося у розпорядженні "Європейської правди". Воно була оприлюднена 1 липня, коли відбулося засідання Печерського суду у справі проти п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

"Нас турбують постійні спроби зловживання українською судовою системою для політично мотивованого переслідування політичних опонентів", – заявили євродепутати, нагадавши, що мирний перехід влади в Україні після парламентських і президентських виборів минулого року був високо оцінений Європейським Союзом і його державами-членами.

Депутати наголосили, що нинішні спроби переслідування політичних опонентів створюють ризик відкату демократії, що відповідає інтересам третіх сторін, які прагнуть поставити під загрозу євроінтеграційні реформи в Україні.

Євродепутати підкреслили, що визнають прагнення України до більш глибокої інтеграції з Європейським Союзом на політичному, економічному, міжособистісному рівнях і рівні безпеки за умови досягнення результатів реформ і прогресу в повазі верховенства права, незалежності та неупередженості судової системи, а також у зміцненні демократії.

"Ми очікуємо, що судова система України буде незалежна, вільна від політичного впливу і відповідатиме основоположним принципам демократії", – заявили євродепутати.

Нагадаємо, раніше депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик Пятрас Ауштрявічус застеріг адміністрацію Володимира Зеленського від політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Зеленський повинен не переслідувати Порошенка, а дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, впливовий європейський політик, дипломат, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт заявив, що переслідування Порошенка з боку Володимира Зеленського будуть в центрі уваги європейських партнерів.