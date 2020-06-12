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12 червня • оновлено в 19:34
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Європарламент візьме на контроль справу Порошенка: опубліковано заяву

1.4т
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Європейський парламент візьме під пильний контроль справу п’ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Про це йдеться у спеціальній заяві, яку підписали Голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова Делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та віцеголова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску.

У заяві наголосили, що Європарламент завжди підтримував європейський шлях України, заснований на дотриманні демократичних принципів та прав людини.

Європарламент візьме на контроль справу Порошенка

Європарламент візьме на контроль справу Порошенка

"Європейський парламент за численних нагод виступав за європейську перспективу України, зокрема у своїх резолюціях. Ця інституція вважає Україну частиною нашої європейської родини не лише з геополітичних підстав, а й тому, що наші суспільства поділяють спільні цінності. Завдяки Угоді про асоціацію ми зобов’язалися розбудовувати тісні та сталі відносини на основі поваги до демократичних принципів, верховенства права, належного врядування, прав людини та засадничих свобод", – йдеться у заяві.

"Справа колишнього президента Порошенка буде під пильним наглядом із боку цієї інституції", – наголосили у заяві Європарламенту.

Заява представників Європарламенту

Заява представників Європарламенту

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник Європарламенту закликав владу України припинити переслідування Порошенка.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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