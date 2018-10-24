Європарламент висловився за заборону одноразового пластику

У Європарламенті схвалили пропозицію щодо заборони одноразових пластикових виробів, як-от трубочок для пиття, пакетів та ватних палочок.Європарламент у середу, 24 жовтня, схвалив пропозицію, спрямовану на заборону пластикових виробів одноразового використання (як-от посуду, пакетів, трубочок для пиття, а також ватних паличок).

Згідно з документом, деякі одноразові пластикові вироби, яким легко знайти заміну, будуть заборонені вже до 2021 року. Країни-члени ЄС також будуть зобов'язані на 2025 рік переробляти 90 відсотків пластикових пляшок, а виробники напоїв повинні будуть брати фінансову участь у переробці.

За даними агентства Reuters, європарламентарі включили до списку одноразових виробів, що підлягають забороні, також дуже легкі пластикові пакетики, полістиренові контейнери для їжі та вироби з пластику, що піддаються біодеградації (на думку критиків, вони не розкладаються повністю).

Остаточні правила Євросоюзу щодо заборони пластикових виробів одноразового використання мають бути затверджені після подальших переговорів з країнами-членами ЄС. У Єврокомісії сподіваються, що це станеться ще до виборів до Європарламенту, які мають відбутися в травні 2019 року.