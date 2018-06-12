Європарламент відмовився від пластикових пляшок

У Європарламенті вирішили не замовляти в офіси воду в пластиковій тарі - таким є внесок ЄП у боротьбу з забрудненням довкілля пластиковими відходами.У приміщеннях Європейського парламенту заборонили використовувати пластикові пляшки. Відповідне рішення ухвалила президія Європарламенту ввечері у понеділок, 11 червня.

"Нові умови будуть запроваджені з літа наступного року", - пояснила одна з 14-ти віце-президентів парламенту, представниця фінської Партії зелених Хейді Хаутала, передає агенція AFP. Дата, відколи пластикові пляшки не доставлятимуться в офіси, визначена з урахуванням того, що чинні контракти з постачальниками води у пластиковій тарі закінчаться після виборів у парламент у травні наступного року.

На наступний сесійний період підписані нові контракти. За інформацією адміністрації ЄП, минулого року в трьох його офісах в Брюсселі, Страсбурзі та Люксембурзі на засіданнях парламенту та комітетів або на інших офіційних засіданнях було використано близько мільйона пляшок з водою. Витрати на це оцінюються в 1,8 мільйона євро.

Також існують одноразові пластикові пляшки, які продаються членам парламенту, співробітникам та відвідувачам в різних кафе та ресторанах. У майбутньому у приміщеннях парламенту будуть встановлені питні фонтанчики. Одноразові ластикові стаканчики мають бути замінені тарою багаторазового використання. Мета - "повністю припинити використання одноразових пляшок та контейнерів у парламенті", зазначила Хейді Хаутала.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія презентувала план заходів зі зменшення використання пластику, який передбачає заборону низки одноразових продуктів із пластику. Йдеться, зокрема, про одноразові посуд та столові прибори, трубочки-соломинки для напоїв, палички для вати і пластикові кріплення для повітряних кульок. Крім того, передбачається обмеження використання пластикових упаковок для їжі, яку продають на винос закусочні, кришок, а також інших продуктів із пластику.

Єврокомісія вимагає, щоб до 2025 року країни-члени ЄС забезпечили використання на 90 відсотків пластикових пляшок, що підлягають переробці. За пластикове сміття, яке не підлягає вторинній переробці, на країни ЄС пропонується накладати штраф у розмірі 80 центів за один кілограм сміття.