Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням дій РФ у Азовському морі

Європарламент засудив дії Росії в Азовському морі. Ціль Москви - перетворити його на внутрішнє озеро, йдеться в резолюції. Депутати закликали ЄС призначити спецпосланця та попередити РФ про можливість нових санкцій.Європарламент "дуже шкодує" через "надмірні" дії Росії в Азовському морі, які порушують міжнародне морське право. Про це йдеться у резолюції, за яку на пленарному засіданні в Страсбургу в четвер, 25 жовтня, проголосувала більшість євродепутатів. Точна кількість голосів поки невідома, бо голосування здійснювалося руками. Як повідомляє кореспондент DW, проект цієї резолюції запропонували одразу п'ять фракцій: Європейська народна партія, соціал-демократи, Європейські консерватори та реформісти, ліберали та Зелені.

Прийнятою резолюцією Європарламент засудив "надмірні" блокування та інспекції Росією комерційних суден, які спричиняли затримки до одного тижня. У резолюції нагадують, що до відкриття Керченського мосту з РФ до незаконно анексованого нею Криму перевірки проводилися лише вибірково та не спричиняли порушення вільного руху кораблів і вантажів. Європарламент визнає право РФ проводити перевірки, але переконаний, що це правом "не повинні зловживати чи застосовувати його з політичних міркувань".

Натомість Єврокомісії варто було би оцінити економічну шкоду, спричинену цією "де-факто блокадою" та допомогти економічному розвитку Маріуполя та Бердянська, йдеться у документі.

Мілітаризація Азовського моря

Також Європарламент "серйозно занепокоєний продовженням мілітаризації Азовського моря та регіону Чорного моря, особливо незаконно анексованого та окупованого Кримського півострова". З прикладів називається розміщення Росією зенітних ракетних систем С-400 у Криму та перекидання в Азовське море військових кораблів і патрульних катерів з Каспію.

Під час дебатів щодо ситуації в Азовському морі у вівторок, 23 жовтня, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні нагадала, що раніше це море було практично демілітаризованим. Нині ж Україна у відповідь на дії Росії створює свою військово-морську базу. Дії Києва у резолюції не коментують, а натомість шкодують, що "Азовське море стало новим виміром войовничих дій Росії проти України".

Яку ціль переслідує Росія?

Одним із конкретних заходів могло би стати призначення спеціального посланця ЄС щодо Криму та Донбасу, йдеться в резолюції. Європарламент вважає таке призначення "дуже корисним", причому його мандат мав би покривати і Азовське море. Крім того, євродепутати бачать потребу в моніторингу ситуації в Азові з боку місії ОБСЄ в Україні, адже її мандат покриває всю територію країни.

Європарламент вказав і на небезпеку захоплення Росією українських газових родовищ у Азовському морі. Це стане можливим, якщо Москва "досягне своєї цілі перетворення його (моря. - Ред.) на внутрішнє озеро всередині РФ".

Хоча низка євродепутатів хотіли прописати заклик ЄС запровадити нові санкції, це не знайшло підтримку всіх п'яти фракцій, зокрема соціал-демократів. Натомість Європарламент звернувся до Ради ЄС із проханням дати Москві зрозуміти, що адресні санкції проти Росії "будуть посилені, якщо буде подальша ескалація конфлікту в Азовському морі".