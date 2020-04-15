Європейський парламент підготував звіт про "Східне партнерство", в якому хоче знову засудити агресію Росії і підтвердити підтримку вступу України в ЄС в майбутньому.

Як передає "Радіо Свобода", євродепутати мають намір "підтвердити суверенне право" східних партнерів вільно вибирати свій рівень співпраці або інтеграції з Євросоюзом.

В офіційних документах інших інститутів ЄС поки передбачено, що чинні умови "Східного партнерства" самі по собі ніяк не передбачають майбутнього членства в ЄС для країн-учасниць [Україна, Грузія, Молдова, Білорусь, Вірменія і Азербайджан]. Європейський парламент уже не раз виступав за надання такої перспективи. Відзначається, що політика "Східного партнерства" може полегшити процес поступової інтеграції з ЄС для цих країн.

Ініційовано створення спільного для ЄС і країн "Східного партнерства" економічного простору, поступову інтеграцію цих країн в енергетичний союз, транспортне співтовариство і цифровий єдиний ринок Євросоюзу.

У проєкті пропонується створити Інститут "Східного партнерства" в Києві і надати дипломатам із країн-партнерів можливість ставати неофіційними дублерами для посадових осіб Євросоюзу.

Також Європарламент "рішуче засуджує постійні порушення основних принципів і норм міжнародного права в регіоні "Східного партнерства", зокрема, незаконне застосування сили, вторгнення, дестабілізацію, анексію, відділення кордонами й окупацію територій кількох країн "Східного партнерства" Росією і її відмова виконувати рішення міжнародних трибуналів і судів".

Проєкт документа пропонує "розширені міжнародні миротворчі сили вздовж українсько-російського кордону" і місію під проводом ЄС, що мала б допомагати в розмінуванні чи підготовці до місцевих виборів на нині окупованих частинах Донбасу.

Програма "Східне партнерство" була започаткована 2009 року з метою наблизити шість країн зі складу колишнього СРСР до Євросоюзу без конкретних пропозицій членства в майбутньому. Три з них – Україна, Грузія і Молдова – за цей час уклали з ЄС угоди про асоціацію, які передбачають і вільну торгівлю. Але в Європейському союзі низка країн-членів досі не бажає говорити про можливість майбутнього членства для цих держав.

Ілюстрація fakty.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна заблокувала проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій Росія під виглядом надання допомоги країнам з коронавірусом намагалася домогтися скасування санкцій.

У Росії відреагували на блокування їхньої маніпулятивної резолюції і видали гнівну тираду в сторону України і Грузії, яка також виступила проти.

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