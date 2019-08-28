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"Європа зникне!" Макрон публічно підіграв Путіну

2.6т Читати матеріал російською

Президент Еммануель Макрон зробив акцент на Росії під час щорічної промови перед французькими дипломатами 27 серпня.

Він заявив послам, що "Європа зникне", якщо не зможе переосмислити свою стратегію щодо РФ, пише Euractiv.

"Ми не можемо відновити Європу без відновлення зв'язку з Росією, інакше Росія стане ближчою до інших держав", — сказав французький лідер.

Володимир Путін і Еммануель Макрон

Володимир Путін і Еммануель Макрон

"Деякі наші союзники завжди підштовхуватимуть нас до впровадження більшої кількості санкцій, але це не в наших інтересах. Нам потрібно побудувати архітектуру довіри в Європі... ВВП Росії еквівалентний ВВП Іспанії, і її населення скорочується. Ви думаєте, хтось зможе так протриматися? Нам потрібно запропонувати цій країні стратегічний варіант, який їй неминуче буде потрібний", — зазначив президент Франції.

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Макрон також заявив про необхідність відновлення "європейського суверенітету", підкресливши, що "суверенітет" — це не брудне слово, яке варто залишити екстремістам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макрон прокоментував свою зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, висловивши підтримку Кремля в його прагненні відновити всі зв'язки з Європою.

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Особи
Еммануель Макрон Володимир Путін
Місце
Франція
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