Європа закликала Україну утриматися від мовного закону: в чому справа

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала депутатів Верховної Ради не проводити голосування щодо мовного закону до президентських виборів.

"Обговорюючи будь-який новий закон або реформування політики щодо використання мов, держави-члени Ради Європи повинні ретельно збалансувати легітимну мету підтримки державної мови та обов'язок захищати і підтримувати використання мов меншин і зберігати культурну різноманітність", - наводить її слова "Європейська правда".

За словами Міятович, різні мовні групи повинні бути ефективно залучені в процес розробки таких законів і політики, і їхні погляди повинні бути належним чином враховані.

"У контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють прийняттю збалансованих рішень. Я закликаю український парламент перенести прийняття цього важливого законодавства на поствиборчий період", - сказала комісар.

При цьому у Верховній Раді вже почався розгляд поправок до закону про українську мову. Як розповів віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, всього в проекті налічується 2059 поправок.

За дерло півтори години розглянулі 38 поправок до Закону про українську мову. Обговорення кожної поправки вже розвінчує міфи та пряму брехню, накручені російською пропагандою та ее васаламі вокруг мовного закону. І в цьом СЕНСІ 2059 поправок добро послужать українській делу - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 12 березня 2019 р

Закон про "тотальну українізацію" торкнеться як освіти і культури, так і держслужби, а також процесу отримання громадянства. Всі подробиці можна дізнатися в докладному матеріалі OBOZREVATEL.

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