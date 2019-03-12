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Європа закликала Україну утриматися від мовного закону: в чому справа

4.7тЧитати матеріал російською

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала депутатів Верховної Ради не проводити голосування щодо мовного закону до президентських виборів.

"Обговорюючи будь-який новий закон або реформування політики щодо використання мов, держави-члени Ради Європи повинні ретельно збалансувати легітимну мету підтримки державної мови та обов'язок захищати і підтримувати використання мов меншин і зберігати культурну різноманітність", - наводить її слова "Європейська правда".

За словами Міятович, різні мовні групи повинні бути ефективно залучені в процес розробки таких законів і політики, і їхні погляди повинні бути належним чином враховані.

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"У контексті виборчої кампанії такі дискусії часто стають поляризованими і не сприяють прийняттю збалансованих рішень. Я закликаю український парламент перенести прийняття цього важливого законодавства на поствиборчий період", - сказала комісар.

При цьому у Верховній Раді вже почався розгляд поправок до закону про українську мову. Як розповів віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко, всього в проекті налічується 2059 поправок.

Закон про "тотальну українізацію" торкнеться як освіти і культури, так і держслужби, а також процесу отримання громадянства. Всі подробиці можна дізнатися в докладному матеріалі OBOZREVATEL.

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Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
Теги
Порада Європиукраїнська моваВерховна Рада України
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Лайшев Пётр
Лайшев Пётр
В ЕС видят и понимают что бандеровские нацисты не имеют ничего общего с евроценностями
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0
1
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Комиссар Совета Европы Дуня? Звучит)
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1
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Пигин Макс
Пигин Макс
Опять нерабам указывают что и как делать. Такова судьба нерабов, исполнять все прихоти нового хозяина.
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3
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