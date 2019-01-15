Європа стала на захист українців у Росії: що відомо

Рада Європи висловила стурбованість зазіханням на права представників української меншини в Росії, які не згодні з анексією Криму і війною на Донбасі.

Про це йдеться у висновках консультативного комітету з Рамкової конвенції про захист національних меншин, передає сайт Ради Європи.

"Зазіхання на свободу вираження поглядів стосувалися осіб, що належать до української меншини, коли вони робили заяви, які не відповідають російській політиці щодо Криму та конфлікту на сході України", — йдеться у документі.

Комітет констатував, що після анексії Криму та конфлікту на сході України контрольовані урядом РФ ЗМІ підтримують патріотичну мобілізацію суспільства проти України.

Telegraf

Також у документі повідомляється про випадки залякування у зв'язку із широким тлумаченням антиекстремістського законодавства. Наприклад, публікація інформації про голод в Україні у сталінську епоху могла б бути визнана екстремізмом.

Крім того, комітет заявив, що отримав від культурних організацій української нацменшини скарги на перепони, які створюються у їхній діяльності на тлі підвищеної напруженості у зв'язку з конфліктом на Донбасі. Вони повідомляли про труднощі з реєстрацією організацій і отриманням дозволу на організацію українських культурних заходів.

Прикладом порушення прав меншинства в РЄ також вважають справу колишнього директора Державної бібліотеки української літератури у Москві, яку було звинувачено в "розпалюванні ненависті і ворожнечі шляхом зловживання службовим становищем". У каталозі бібліотеки нібито знайшли низку книг, класифікованих як "екстремістські". Директора засудили до 4 років умовно.

Консультативний комітет рекомендував російській владі негайно вжити таких заходів:

Забезпечити умови для того, щоб особи, які належать до корінних народів, могли зберігати і розвивати свою культуру, а також забезпечити їхню дієву участь у розгляді питань, зокрема питання про користування землями і ресурсами.

Змінити законодавство і практику, що стосуються національно-культурних автономій, таким чином, щоб особи, які належать до національних меншин, могли користуватися повною мірою правом на свободу об'єднань;

Ухвалити всеосяжну довгострокову стратегію з навчання мовам меншин з дитячого садка до вищої освіти, зокрема за допомогою зміцнення білінгвального і мультилінгвального підходів до навчання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Парламентська асамблея Ради Європи не проголосувала за спрощення введення санкцій стосовно Росії. Таким чином, делегації РФ не дали безкарно відновити свої права, втрачені у 2014 році після анексії Криму.

На цю заяву Росія відреагувала жорстким ультиматумом і заявила, що може вийти з РЄ, якщо Парламентська асамблея не відмовиться від "обмеження прав національних делегацій".

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