"Європо, прокинься!" ПАРЄ яскраво помстилися за підігравання Росії. Відео

У вівторок, 25 червня, біля приміщення Ради Європи (Страсбург, Франція) відбувся пікет на підтримку України та проти повернення делегації Російської Федерації в ПАРЄ.

На протест зібралися представники української, грузинської спільноти та просто люди, яким небайдужа демократія, розповів росіянин, юрист Микола Полозов на своїй Facebook-сторінці. (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця новини).

ПАРЄ помстилися за підігравання Росії Facebook/Nikolai Polozov

За словами Полозова, позиція європейців – а це 2/3 делегатів ПАРЄ – викликала у людей, які поділяють демократичне бачення, ошелешення.

"Як так? Чому Росія, не виконавши жодної резолюції, яка стосувалася би України, зокрема останньої січневої резолюції про термінове звільнення українських моряків, так тріумфально повертається?" – прокоментував Полозов і пригадав про суму внесків, які Росія не оплачувала, у розмірі приблизно 70-75 млн євро.

Пікет відбувся саме вранці, адже суспільство хотіло привернути увагу делегатів ПАРЄ, які поверталися на свої робочі місця, зазначив юрист.

"Думаю, що якимсь делегатам, які вчора голосували за повернення Росії, можливо, стане від цього трішки соромно. Сподіваюся", – підсумував росіянин.

Люди прийшли на пікет із дітьми, тримали плакати на підтримку українських політв’язнів, українські прапори, скандували "Europe, Wake Up!", "Crimea is Ukraine".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Згодом у мережі вибухнула гучна реакція на те, що Росію повернули до ПАРЄ без будь-яких умов.

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