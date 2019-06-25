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"Європо, прокинься!" ПАРЄ яскраво помстилися за підігравання Росії. Відео

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У вівторок, 25 червня, біля приміщення Ради Європи (Страсбург, Франція) відбувся пікет на підтримку України та проти повернення делегації Російської Федерації в ПАРЄ.

На протест зібралися представники української, грузинської спільноти та просто люди, яким небайдужа демократія, розповів росіянин, юрист Микола Полозов на своїй Facebook-сторінці. (Щоб подивитись відео, доскрольте до кінця новини).

ПАРЄ помстилися за підігравання Росії

ПАРЄ помстилися за підігравання Росії

Facebook/Nikolai Polozov

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"Небезпечний прецедент": стало відомо, чим загрожує повернення Росії до ПАРЄ

За словами Полозова, позиція європейців – а це 2/3 делегатів ПАРЄ – викликала у людей, які поділяють демократичне бачення, ошелешення.

"Як так? Чому Росія, не виконавши жодної резолюції, яка стосувалася би України, зокрема останньої січневої резолюції про термінове звільнення українських моряків, так тріумфально повертається?" – прокоментував Полозов і пригадав про суму внесків, які Росія не оплачувала, у розмірі приблизно 70-75 млн євро.

Пікет відбувся саме вранці, адже суспільство хотіло привернути увагу делегатів ПАРЄ, які поверталися на свої робочі місця, зазначив юрист.

"Думаю, що якимсь делегатам, які вчора голосували за повернення Росії, можливо, стане від цього трішки соромно. Сподіваюся", – підсумував росіянин.

Люди прийшли на пікет із дітьми, тримали плакати на підтримку українських політв’язнів, українські прапори, скандували "Europe, Wake Up!", "Crimea is Ukraine".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Згодом у мережі вибухнула гучна реакція на те, що Росію повернули до ПАРЄ без будь-яких умов.

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Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Васьков Александр
Васьков Александр
Вот именно так и выглядят бомжи в Европе!
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Васьков Александр, кому как не россиянину знать как выглядят бомжи, не удивлюсь если ты один из них.
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Kom AV
Kom AV
Ну почему все эти горе манифестанты так боятся полиции? Почему не могут сделать всё как люди, сделать заявку в муниципалитет, заплатить за последующую уборку улицы, и если она законна манифестуй... Нет же надо собраться раненько-раненько, пока никто не видит и не слышит, сделать пару селфи себя убогих и разбежаться пока никто не задержал.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
На фотографии две проплаченные старухи! Это даже меньше, чем вышло на Красную площадь после вторжения советских танков в Чехословакию. Там тоже было четверо проплаченных дядей Сэмом, а время показало, что СССР был прав, что заставлял себя любить силой. Правда с санкциями ЕС оплошка вышла - их опять продлили, проплаченные старухи. Но это ерунда, основное - можно теперь вслух говорить в ПАСЕ. Согласитесь, за 75 миллионов возвращенного долга, это хорошая сделка. Есть правда проблема: условие, что России опять рот не заткнут, это что теперь Россия обязана выполнять решения Страсбургского суда по правам человека. Но и это не страшно: можно пообещать, а потом гордо ... наврать. :)
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Шапиро Женька, а Россия данные решения выполняет, тот же Навальный периодически бабосики из бюджета получает. Правда вот подсвинков своих кинул, обещал каждому по десятке тыщ евры отсудить за покатушки в автозаке, да так и слился. Хотя ему не впервой хомяков своих кидать ))
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