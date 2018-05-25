"Європа нас не любить": екс-соратник Ющенка закликав миритися з Росією

Екс-депутат Верховної Ради і міністр транспорту і зв'язку часів Ющенка Євген Червоненко заявив, що Україна може розвиватися тільки в зв'язці з Росією, оскільки Європа відгороджується від неї квотами та парканами.

За його словами, пронести на революції націоналістичну ідеологію було помилкою нинішньої влади, передає "ПолітНавігатор".

"Я пішов на перший Майдан, будучи в теплій ванні у Кучми, з однієї причини - я хотів створити країну західної ментальності, ідеології. Це не означає матюкатися на росіян, від яких ми залежимо і де наші ринки збуту, тому що Європа нас так любить , що не пускає. Йде кожен за себе... ", - заявив політик.

Євген Червоненко

Він розповів, що в 2004-му році Рада нібито не випустила закон "проукраїнську мову, щоб запалити полум'я".

"А я домігся, незважаючи на опір дикий націоналістично налаштованих політиків, я домігся і зробив, найголовніше, перший візит до Москви. Думаєте від любові до Росії? З прагматизму - сусідів не змінюють. Ось і вся відповідь. І ми тоді не запалили, а запалитися могла тоді громадянська, ну, цей конфлікт, називайте його як завгодно", - резюмував Червоненко.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Червоненко заявив, що Україна не може розірвати відносини з Росією, оскільки це стане ударом по економіці.