Єврокомісія запропонувала план розвитку транспорту між ЄС і Україною

Інвестиційний план, який розробили Єврокомісія та Світовий банк, повинен покращити транспортні зв'язки між ЄС та країнами "Східного партнерства", зокрема Україною. На його реалізацію треба майже 13 мільярдів євро.Єврокомісія спільно зі Світовим банком розробила інвестиційний план дій для розвитку інфраструктури у країнах "Східного партнерства". Для реалізації плану знадобляться інвестиції у розмірі майже 13 мільярдів євро, за які планують побудувати або реконструювати 4800 кілометрів доріг і залізничних колій, а також аеропорти, порти, логістичні центри, пункти перетину кордону. Єврокомісія опублікувала план у вівторок, 15 січня.

У ньому йдеться про шість країн - Україну, Грузію, Молдову, Азербайджан, Білорусь і Вірменію. У 2017 році на саміті "Східного партнерства" було вирішено приєднати ці країни до Трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T) - це є одним із 20 завдань "Східного партнерства" до 2020 року.

"Посилення транспортних зв'язків як всередині регіону "Східного партнерства", так і між регіоном і ЄС має потенціал дати поштовх економічному зростанню та створенню робочих місць", - заявила єврокомісарка з питань транспорту Віолета Булк.

Інвестиційний план визначає пріорітетні короткострокові (до 2020 року) та довгострокові (до 2030 року) проекти. В Україні це, наприклад, ремонт ділянки траси Київ-Одеса у Черкаській області, на який потрібно 210 мільйонів євро, або будівництво Північної об'їзної дороги Львова, на яке треба 120 мільйонів євро. Очікується, що гроші на останній проект можуть виділити Європейський інвестиційний банк або Європейський банк з реконструкції та розвитку. В авіаційній галузі, наприклад, 300 мільйонів євро потрібні на реконструкцію другої злітної смуги та на новий вантажний термінал київського аеропорту "Бориспіль".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram