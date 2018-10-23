Єврокомісія відхилила проект державного бюджету Італії

Європейська Комісія вперше відхилила проект державного бюджету країни-члена Євросоюзу. Італія має три тижні на зниження запланованого дефіциту бюджету.Європейська Комісія відхилила проект державного бюджету Італії на 2019 рік та закликала уряд в Римі переглянути і допрацювати цей документ впродовж трьох тижнів. Про це заявили в Єврокомісії у вівторок, 23 жовтня.
"Ми не бачимо альтернатив", - заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який також додав, що Рим "відверто і усвідомлено" порушує правила Європейського Союзу.
Причиною відхилення проекту держбюджету стали надмірні витрати. Італія наполягає, що ці витрати є необхідними для стимулювання економіки. Плани італійського уряду на 2019 рік передбачають дефіцит бюджету на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) у той час, як попередній уряд закладав 0,8 відсотка.
Італія, яка є третьою за величиною економікою ЄС, має один з найвищих рівнів державного боргу в світі - близько 130 відсотків ВВП. За правилами ЄС, Італія зобов'язана скорочувати свій борг потроху щороку. Порушення правил ЄС може призвести до санкцій, хоча цей крок ніколи не застосовувався до членів Єврозони.
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