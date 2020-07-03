Євродепутатка виступила із рішучим зверненням через політичний тиск в Україні

Заступниця глави делегації Європейського парламенту в Комітеті Асоціації Україна-ЄС, депутатка Віола фон Крамон закликала Європейську комісію відреагувати на "системний політичний тиск" з боку президента України Володимира Зеленського на незалежні державні інститути.

Відповідний лист було направлено в Генеральний директорат з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії, передає "Інтерфакс".

У зверненні зазначається, що в розпал пандемії і катастрофічного економічного спаду, коли Україні як ніколи раніше потрібна міжнародна підтримка, Зеленський і його уряд ставлять під загрозу добробут українського народу, "допомагаючи вузьким корисливим інтересам українських олігархів".

"Відставка Якова Смолія, шанованого керівника Національного банку України, ще раз наголошує на тому, що ми вже добре знали: президент Зеленський продовжує серйозне втручання і системний політичний тиск на деякі дійсно діючі державні інститути", – йдеться в листі фон Крамон.

Євродепутатка вважає, що, "на жаль, це не перший випадок зловмисного втручання в діяльність важливих незалежних державних інститутів, але є, швидше за все, тенденцією деструктивного підходу з боку уряду Зеленського".

"Нападки на Антимонопольний комітет, Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру і багато інших є однозначним і сумним свідченням цієї тенденції", – зазначила політикиня, додавши, що вважає, що під питанням довіра президенту Зеленському.

"Незважаючи на імпровізовані спроби президента заспокоїти стурбованих інвесторів, йому, як головному архітектору системного політичного тиску, не вистачає довіри, щоб йому можна було довіряти. Відставка Смолія, якому вдалося приборкати інфляцію, стабілізувати гривню і домовитися з МВФ про багатомільярдну угоду, дає чіткий сигнал невизначеності внутрішнім і міжнародним інвесторам і загрожує занурити Україну в більш глибокі економічну і політичну кризу", – йдеться в листі.

Фон Крамон вважає, що "особливо зараз, коли кредитний рейтинг України може ще більше погіршитися, Європейська комісія повинна проявляти особливу пильність при роботі з урядом Зеленського".

"Фінансові наслідки системного політичного тиску на незалежні інститути повинні бути дуже чітко викладені українському уряду, а важелі Комісії повинні застосовуватися більш ефективно, щоб нагадати асоційованому партнеру ЄС про зобов'язання, які він узяв на себе щодо міжнародних партнерів і, що більш важливо, щодо до свого народу", – написала політикиня.

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