Євродепутати закликають британців відмовитися від Brexit

Напередодні голосування у Лондоні щодо угоди про вихід Великобританії з Євросоюзу понад сто депутатів Європарламенту звернулися у відкритому листі до британців, закликаючи скасувати Brexit.Напередодні голосування в британському парламенті по угоді щодо виходу Великобританії зі складу ЄС понад сто депутатів Європарламенту звернулися з відкритим листом до громадян Сполученого Королівства. Європарламентарі закликають британців відмовитися від Brexit, повідомляють у понеділок, 14 січня, видання німецької медіагрупи Funke.

"Ми просимо вас ще раз подумати щодо виходу з ЄС в інтересах майбутніх поколінь", - закликають депутати у проекті звернення, котре має бути опубліковане на початку тижня у Великобританії. Якщо ж британці передумають виходити з ЄС, євродепутати підтримають це рішення і надалі працюватимуть з ними задля "реформування і покращення Європейського Союзу".

"Ми хочемо послати сигнал народу, а також Палаті громад і дати зрозуміти: якщо британці вирішать залишитися, то їм будуть раді", - заявив євродепутат від німецького Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) Петер Лізе (Peter Liese), котрий також підписав звернення.

Мей закликає парламентарів голосувати за її угоду

Водночас, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вкотре закликає британських парламентарів проголосувати за угоду по Brexit, інформує dpa. "Я прошу депутатів врахувати наслідки їхніх дій для британського народу і нашої демократії", - зазначено у плані виступу Мей, що є у розпорядженні інформагенції. Прем'єр-міністерка закликає британських парламентарів підтримати її варіант угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС, адже "втілення у життя результатів референдуму" - це їхній "обов'язок".

Нагадаємо, що голосування щодо угоди по Brexit очікується 15 січня. У випадку провалу голосування уряд має в триденний термін надати "план В" щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.

Найбільшим каменем спотикання в ухваленні угоди є питання про так званий "запасний варіант", або ж перехідні положення для режиму перетину кордону між Ірландією, що є членом Європейського Союзу, та Північною Ірландією - частиною Великобританії. Наявний на сьогодні варіант угоди передбачає тимчасову відмову від встановлення на цьому кордоні митного та прикордонного контролю.

Великобританія має вийти зі складу ЄС 29 березня 2019 року. Тим часом Європейська комісія вже розробила план дій на випадок виходу Великобританії зі складу ЄС без угоди, яка регулюватиме його детальні умови.

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