Євродепутат: Сенцов найкраще відповідає критеріям премії Сахарова

25 жовтня керівництво Європарламенту обиратиме лауреата премії Сахарова. Олег Сенцов - серед трьох кандидатів. Євродепутат Едуард Кукан розповів DW, чому премію варто дати саме українському режисеру.Набільша фракція Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП) - номінувала українського режисера Олега Сенцова на премію імені Сахарова за свободу думки. Сенцова зараз утримують у російській колонії в місті Лабитнангі за начебто організацію теракту. Європарламент називає режисера політичним в'язнем, разом з близько 70 інших українців, утримуваних у Росії та Криму.

На спільному засіданні у жовтні комітети Європарламенту в закордонних справах і з розвитку визначили трьох фіналістів на цьогорічну премію Сахарова: крім Олега Сенцова, це - марокканський політичний активіст Нассер Зефзафі та неурядові організації, які рятують мігрантів у Середземному морі. Голосування було таємним, тож підтримка кожного з кандидатів невідома. Хто отримає цю премію, визначить 25 жовтня конференція президентів Європарламенту. До неї входить спікер та глави восьми фракцій.

Євродепутат від Словаччини Едуард Кукан, який представляв своїм колегам кандидатуру Сенцова, розповів DW, чому премію треба дати саме українському політв'язню.

Deutsche Welle: Поясніть, будь ласка, чому фракція ЄНП обрала Сенцова як свого кандидата на премію Сахарова?

Едуард Кукан: У фракції спонтанно виник настрій, що Сенцов - найкращий кандидат. Взагалі-то, було навіть два незалежних висування його кандидатури - моє та колеги (з Німеччини, - Ред.) Міхаеля Ґалера. Наше рішення засновувалося на думці, що він найкраще відповідає критеріям премії - за свободу думки. Він продемонстрував мужність під час дуже тяжкої ситуації, коли Крим було анексовано в порушення міжнародного права. Він відверто висловлював свою думку, що це неприйнятно для нього. Те, за що його засудили, викликає великі сумніви.

Підтримати цю кандидатуру погодилися всі члени фракції ЄНП, за винятком, якщо я не помиляюся, шведських колег. Ми дуже раді, що коли голосування проходило в двох комітетах - у закордонних справах та з розвитку, - то Олег Сенцов отримав найбільше голосів, причому з відривом. І тепер рішення за конференцією президентів Європарламенту. Я думаю, об'єктивно їм слід взяти до уваги кількість голосів, отриманих кожним кандидатом. Щоправда, це не означає, що той, хто отримав найбільше голосів на комітетах, здобуде премію. Але ми твердо віримо, що Сенцов стане тим, кому присудять премію.

Олег Сенцова голодував з травня по жовтень - загалом 145 днів. Чи вважаєте ви, що завдяки своєму мирному опору Сенцов став символом чогось більшого?

Безсумнівно! Своїми діями він продемонстрував, що справді є символом, що неможливо миритися з владою, яка намагається зламати волю та політичні переконання. За його боротьбою слідкують багато людей в усьому світі. Я знаю, що в багатьох країнах, включно з моєю Словаччиною, є багато людей, особливо молоді, студентів, а також організацій, хто відстежує події навколо нього, висловлює йому свою симпатію та політичну підтримку.

Який сигнал надало б присудження Сенцову премії Сахарова?

Якщо він стане переможцем, це означатиме потужний сигнал усьому світові, що люди про нього. Його приклад і присудження йому премії надихатиме всіх інших, хто мислить вільно.

Тобто, ви та ЄНП вважаєте, що Сенцов став символом політв'язня, котрий мирними методами намагається боротися проти засудження, яке не відповідає міжнародним стандартам та правам людини?

Так, я так думаю. Це і є дуже важливим, що він робить це мирними засобами. А також що він оголосив протест за допомогою голодування не за звільнення себе, а за звільнення інших (політв'язнів. - Ред.). З того часу, як я розумію, декого випустили з в'язниці ( У серпні до України повернувся активіст Олександр Костенко, - Ред.). Що може надихнути людей, так це те, що він робить це мирним шляхом. Те, що таким чином можна виступити проти брутального гноблення, - це ще більше посилює сигнал для людей. І це те, що робить його випадок чимось більшим і важливішим.

Висунення кандидатури Сенцова та якщо він отримає премію, чи посприяє це його звільненню з російського ув'язнення?

Мені би дуже хотілося сподіватися на це. Росія просто не може ігнорувати те, що відбувається довкола постаті Олега Сенцова. Якщо йому присудять премію, якщо виступи людей у багатьох країнах на його підтримку продовжаться, то я думаю, це може створити більш реалістичну ситуацію для його звільнення.

Уже було дуже багато закликів. Але ж ми всі знаємо характер президента Росії Володимира Путіна. Може було би ефективніше намагатися звільнити Сенцова за допомогою "тихої дипломатії"?

Я думаю, що ефективним буде поєднання обох методів. Звісно, з такими режимами чи особами, як Володимир Путін, іноді допомагає йти шляхом "тихої дипломатії". Але я думаю, що міжнародні заклики за звільнення Сенцова стали такими масштабними, що цей тиск буде дуже важко зупинити чи знизити. На додачу до цього тиску, якщо той чи інший політик під час зустрічі з Путіним згадає про Сенцова або наполягатиме на його звільненні, то це зробить можливість звільнення Сенцова більш реалістичною.