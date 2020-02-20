Евакуація українців з Китаю: у Порошенка зажадали відставки Скалецької

У партії "Європейська солідарність" заявили, що дії влади та провокаційні заяви депутатів від "Слуги народу" щодо евакуації українців з китайського Уханя ганьблять Україну на весь світ. у політсилі зажадали відставки міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької.

Як повідомив депутат фракції Олексій Гончаренко, саме заяви депутата "Слуги Народу" Олександра Дубінського спровокували хвилю протестів по регіонам України проти розміщення на карантин у медичних або санаторно-лікувальних закладах українців, евакуйованих з Уханя.

"Результат ми маємо – вони зганьбили всю країну. Бо зараз весь світ дивиться, що це відбувається в країні. У нас літак літає над країною і не має де сісти йому, з нашими громадянами", – зазначив він.

Евакуація українців з Китаю

"Я думаю, що в Нові Санжари має їхати Зеленський з Гончаруком разом і пояснювати людям. Вибачатися за свою бездарність, що вони не в змозі нормально нічого зробити", – прокоментував депутат протистояння між місцевими жителями та правоохоронцями в селищі міського типу Нові Санжари у Полтавській області, де протестують проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей.

Також він заспокоїв українців, зазначивши, що коронавірус – не така жахлива історія, як нинішня влада.

У свою чергу депутат "ЄС" Микола Княжицький зажадав звіту уряду з цього питання та відставки міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької.

"Те, що відбувається в Україні, інакше, як жахом, назвати не можна. На жаль, сучасна влада поставила українців в такі умови, коли ані комунікаційна політика не була проведена вчасно, ані було вибрано того місця, де ці люди зможуть перебувати. Наші земляки, які, на жаль, опинилися в такий трагічний і неприємний час в Китаї, повинні себе відчувати на своїй землі абсолютно захищеними", – наголосив Княжицький.

Він зауважив, що інші європейські країни евакуювали своїх громадян з Китаю ще наприкінці січня або на початку лютого, так само мала вчинити й українська влада. Також нардеп наголосив, що безпека громадян – обов’язок української влади та президента Зеленського.

“Це ваш обов’язок, це обов’язок вашої влади зробити все, щоб українці були захищеними. Повний непрофесіоналізм, який ви демонструєте, і який демонструє ваша влада, приводить лише до хаосу в Україні. Очікувати від дилетантів, від непрофесіоналів того, що Україна, яка веде війну, зможе ефективно захиститися і від агресора, і від хвороб, від епідемій, очевидно, не можна. Це найбільше турбує українців. Будьте фахівцями!” – сказав Княжицький.

Нагадаємо, що в селищі Нові Санжари на Полтавщині люди перекрили дорогу й протестують проти того, щоб у місцевому санаторії Нацгвардії поселили українців, евакуйованих через коронавірус із китайського Уханя. До населеного пункту почали звозити військових на автобусах, а також бронеавтомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 лютого Україна літаком евакуювала своїх громадян із китайського міста Ухань і провінції Хубей, де набула загрозливого поширення епідемія смертельного коронавірусу.

У супроводі та під охороною поліції вони будуть доставлені на територію медичного центру "Нові Санжари".

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