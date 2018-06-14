ЄЦБ залишає незмінною рекордно низьку ставку

Базова відсоткова ставка залишається на попередньому рівні - 0,0 відсотка. Програма викупу державних облігацій буде згортатися.Рада Європейського центробанку (ЄЦБ) на виїзному засіданні в четвер, 14 червня, у латвійській Ризі знову залишила незмінною базову відсоткову ставку за кредитами на рекордно низькому рівні в 0,0 відсотка. Цей показник зберігається з березня 2016 року. Ставка за депозитами залишається на рівні -0,4 відсотка, повідомляє інформагенція Reuters.

Водночас ЄЦБ повідомив, що програма викупу державних облігацій буде згортатися. У жовтні обсяг щомісячного викупу облігацій знизиться з нинішнього рівня у 30 мільярдів євро щомісяця до 15 мільярдів, передає dpa. Наприкінці грудня програма має припинитися.

Нагадаємо, під час засідання в жовтні 2017 року керівництво ЄЦБ ухвалило рішення продовжити термін дії програми викупу облігацій до вересня 2018 року, знизивши щомісячний обсяг закупівлі облігацій з 60 до 30 мільярдів євро із січня 2018 року.

Як повідомлялося, напередодні Федеральна резервна система США ухвалила рішення про підвищення відсоткової ставки до 1,75 - 2,0 відсотка. Фінансові аналітики раніше прогнозували, що приблизно у середині 2019 року може відбутися і підвищення відсоткової ставки ЄЦБ.