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ЄЦБ залишає незмінною рекордно низьку ставку

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Базова відсоткова ставка залишається на попередньому рівні - 0,0 відсотка. Програма викупу державних облігацій буде згортатися.Рада Європейського центробанку (ЄЦБ) на виїзному засіданні в четвер, 14 червня, у латвійській Ризі знову залишила незмінною базову відсоткову ставку за кредитами на рекордно низькому рівні в 0,0 відсотка. Цей показник зберігається з березня 2016 року. Ставка за депозитами залишається на рівні -0,4 відсотка, повідомляє інформагенція Reuters.

Водночас ЄЦБ повідомив, що програма викупу державних облігацій буде згортатися. У жовтні обсяг щомісячного викупу облігацій знизиться з нинішнього рівня у 30 мільярдів євро щомісяця до 15 мільярдів, передає dpa. Наприкінці грудня програма має припинитися.

Нагадаємо, під час засідання в жовтні 2017 року керівництво ЄЦБ ухвалило рішення продовжити термін дії програми викупу облігацій до вересня 2018 року, знизивши щомісячний обсяг закупівлі облігацій з 60 до 30 мільярдів євро із січня 2018 року.

Як повідомлялося, напередодні Федеральна резервна система США ухвалила рішення про підвищення відсоткової ставки до 1,75 - 2,0 відсотка. Фінансові аналітики раніше прогнозували, що приблизно у середині 2019 року може відбутися і підвищення відсоткової ставки ЄЦБ.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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