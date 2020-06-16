"Они обосрались! Зелю - геть!" - заявил только что ночью Сергей Стерненко. Заявил в мегафон. С сотнями сторонников. Под окнами квартиры президента Зеленского. Хотя на самом деле Стерненко должен был ехать сейчас под конвоем в Одессу, по месту отбывания домашнего ареста, – пишет в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

Председатель суда примчался на встречу к адвокатам Стерненко, по его словам, суд пообещал утром пересмотреть и смягчить решение – лишь бы избежать конфликта. И Стерненко вместо Одессы пошел пешком в гости к Зеленскому.

На самом деле сейчас власть президента Зеленского была уничтожена. Стерненко показал, что решения, гарантом которых является президент, ничего не стоят.

А дело в том, что президент, который имеет рейтинг, но не имеет политической субъектности, имеет власть, институты которой не имеют авторитета... это лишь инструменты в руках гражданского общества. И даже небольшая часть общества, которая опирается на элементарную справедливость, сильнее всего огромного государства здесь, в конкретной точке, под окнами президента.

И чем меньше решений и ответственности будет брать на себя президент, чем больше делать вид, что он ни причем к резонансным событиям в стране, тем чаще ему придется затыкать уши подушкой.

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