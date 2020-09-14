Ой! А вот это уже бомба. Мой источник в Генпрокуратуре подтвердил, что Генпрокурор Венедиктова действительно отказывается подписывать подозрение народному депутату 9 созыва из фракции "Слуга народа" Александру Юрченко, на которого НАБУ собрало достаточно доказательств и помощника которого приняли на прошлой неделе при получении части взятки за законопроект по бытовым отходам. Доказательства есть, состав преступления есть, а санкции нет. И это совсем не смешно.

Причина в том, что в ОП боятся этого на фоне падающего рейтинга Зеленского и СН. Ведь тогда избиратели скажут, что Зеленский привёл в ВР не только насильника Иванисова и любителя заказать проститутку на заседании ВР Яременко, а еще лжецов, дураков, фриков и мерзавцев, но и коррупционеров. Вот этого на Банковой боятся, как огня. Поэтому надеются замять эту историю. В ОП согласны, чтоб все говорили о Фокиной, а не о Юрченко. А "свой" Генпрокурор должен не дать делу ход. И тогда этот небритыш на фото и дальше будет заниматься в ВР своими делишками, а скандал забудется. Так хотят в ОП. А получится?

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.