"Єсть, сер" - і побіг": Арахамія розповів про вплив Коломойського на "слуг"

У парламентській фракції "Слуга народу" немає групи прямого впливу українського олігарха Ігоря Коломойського. Однак існує його так звана "орбіта".

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія. За його словами, якби подібна "група Коломойського" існувала, вона виділялася б суворою вертикальною лінією управління.

Давид Арахамія

"Якби це була група Коломойського, я вам гарантую, він, наскільки мені відомо, людина, яка любить ексклюзивність. Він би точно створив свою окрему групу, посадив би туди всіх своїх людей і сказав би: ви група, ось це старший, а я командир", – пояснив Арахамія.

"Тому, коли пов'язують з Коломойським або якоюсь іншою впливовою особою, то ми завжди кажемо "орбіта"... Це означає, що з якихось питань вони будуть прислухатися до цієї людини, але не виконуватимуть: "єсть, сер" – і побіг. Ось так воно працює", – уточнив народний депутат.

Він зазначив, що раніше в парламенті було багато депутатів, які нагадували солдатів, що виконують розпорядження командира. Однак, на думку Арахамії, зараз такий стан справ змінилося.

"Зараз воно так не виглядає. Я жодної людини не знаю, хто за командою так буде робити все, що йому скажуть. Тобто, депутати - вони суб'єктні", – підвів підсумок політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" можуть стати причиною сварки з його власником Ігорем Коломойським.

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