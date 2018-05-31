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ЄСПЛ засудив Литву та Румунію через таємні в'язниці ЦРУ

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Суд у Страсбурзі визнав, що Румунія та Литва дозволили США незаконно утримувати людей на своїй території. Потерпілим призначили компенсацію.Десятиріччя тому на території Румунії та Литви з дозволу місцевої влади діяли таємні в'язниці Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Сполучених Штатів Америки. Уряди країн знали, що людей там утримують незаконно. Про це йдеться у вердикті Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), оприлюдненому в четвер, 31 травня.

Попри завершення, чимало деталей відповідної програми США щодо видачі злочинців (rendition programme) досі не відомі. Вашингтон визнав, що утримував підозрюваних членів "Аль-Каїди" поза межами США, проте не назвав список місць. ЄСПЛ ще чотири роки тому визнав, що ЦРУ мала таємну в'язницю у Польщі.

У нинішньому рішенні вказано, що в Литві ЦРУ мало в'язницю у лютому 2005 - березні 2006, у Румунії - у вересні 2003 - листопаді 2005 років, зазначає Reuters. Це порушує Європейську конвенцію з прав людини, яка забороняє тортури, незаконне ув'язнення та смертні вироки. Палестинцю, ув'язненому тоді в Литві, тепер мають сплатити 100 тисяч євро, як і громадянинові Ємену повідомляє dpa. Обоє наразі перебувають у американській в'язниці Гуантанамо на Кубі.

Офіційний Вільнюс вже відреагував згодою на виплату компенсації. "Удар по репутації вже нанесено… Ми зобов'язані виконати рішення суду", - заявила президентка Литви Даля Грібаускайте, повідомляє місцева агенція новин BNS. У Литві вже чотири роки триває досудовае розслідування, пов'язане з таємною в'язницею ЦРУ. Прем'єр країни Саулюс Сквярніліс зазначив, що нові справи до завершення цієї починати не будуть, передає "Інтерфакс".

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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