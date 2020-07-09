ЄСПЛ відмовив Україні зняти імунітет з ексдепутата Логвинського і звинуватив НАБУ.

Європейський суд з прав людини відмовив Україні у знятті імунітету з колишнього народного депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського і чоловіка судді ЄСПЛ Ганни Юдківської.

Це стало першим подібним рішенням в історії суду, яким він відмовив зняти імунітет, який захищає найближчих родичів суддів ЄСПЛ, передає "Європейська правда".

Відзначається, що Юдківська надала пояснення, чому вона проти зняття імунітету з свого чоловіка. Свої пояснення також надав секретар ЄСЧЛ, проте їх суть в рішенні не розкривається.

Крім того, в суді заявили, що побачили порушення міжнародного права в діях Національного антикорупційного бюро України.

"Є свідчення того, що під час проведення розслідування НАБУ давило на свідків", – йдеться в документі.

На думку суду, "зазначені дії НАБУ з пошуку свідоцтв проти Логвинського несумісні з його імунітетом... а також самі по собі суперечать суті імунітету і підривають цілісність процедури його зняття", – йдеться в рішенні ЄСПЛ.

У суді зазначили, що Україна "не продемонструвала достатніх гарантій (не) використання в кримінальному процесі доказів", здобутих з порушенням міжнародного права.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Європейський суд з прав людини відкрив провадження проти України за зверненням ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака.