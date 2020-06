Впливовий канадський дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні у 2014-2019 роках Роман Ващук застеріг владу України від переслідування п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. За його словами, висловлювання "кинути Порошенка за грати" – це тон, який належить колишнім політикам чи бізнесменам, які прагнуть помсти за економічні чи репутаційні втрати на фоні негативного публічного сприйняття Порошенка.

На його переконання, негатив у сторону п'ятого президента допомогли створити, зокрема, їхні медіа.

"Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендетта проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п’яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки", – наголосив Ващук.

Нагадаємо, раніше депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг адміністрацію Володимира Зеленського від політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Зеленський повинен не переслідувати Порошенка, а дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Plans to lock up #Poroshenko were already afoot in mid-2019, pitched by Portnov/Kolomoisky emissaries bent on (a) vengeance for economic and reputational losses and (b) political benefit, given negative public perceptions of Poro their media had helped create. 1/2

I told them then, and continue to believe: cleaning up corruption in a predecessor's entourage is good and necessary, while an overtly political vendetta to take down a major, familiar partner for Western efforts of the past 5 years would be a strategic mistake and backfire badly