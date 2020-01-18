Владимир Бородянский представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста.

Пройдемся коротко по основным пунктам.

- Создается офис уполномоченного по вопросам информации. Его назначает Кабмин.

- Создается журналистская ассоциация, единственная в стране структура, которая может выдать или забрать пресс-карту профессионального журналиста. Из кого создается ассоциация: ОО "Национальная ассоциация медиа", Ассоциация "Индустриальный телевизионный комитет", Украинская Ассоциация медиа-бизнеса, АТ "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", ОО "Комиссия по журналисткой этике", Национальный союз журналистов Украины, предприятия, которые входят в систему госиновещания.

- За дезинформацию предусмотрено наказание: штрафы до 2 тысяч минимальных зарплат и тюрьма до семи лет.

- СМИ должны будут получать "Индекс доверия".

То есть, по сути, что мы имеем. Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться, а в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет. Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, – второй президентский срок на Банковой.

Журналистов делят на два сорта. Те, которые согласились соответствовать всем требованиям и критериям, инициированной государством Ассоциации, и получили пресс-карту "профессионального журналиста", и на тех, кто туда вступать не хочет, считая, что журналистика – свободная профессия.

Знак качества для СМИ в виде "Индекса доверия" даже обсуждать не хочу. Очень комсомольскими значками и галстуками пахнет…

Одно радует, пока, судя по всему, процедуры в документе выписаны очень туманно, что позволит цепляться за юридическую казуистику и не выполнять драконовские нормы.

Обсуждать и улучшать законопроект министерство предлагает журналистам чуть больше месяца. После этого – в Раду.

У меня есть один совет народным депутатам - если вы не хотите быстро и навсегда "прославиться", не голосуйте за этот документ. Даже сегодня существуют такие пятна для репутации, которые невозможно вывести. Поверьте, слава тех, кто кнопкодавил за законы 16 января, покажется междусобойчиком на лавочке по сравнению с тем, какую долю журналисткой "любви" получат проголосовавшие за инициативу Бородянского. Уверена, что даже в нашем разрозненном журналистском сообществе, есть темы, которые объединят практически всех. Хотя бы из чувства самосохранения.

Вместо того, чтобы способствовать созданию рынка рекламы, который позволит качественной независимой неолигархической журналистике занять доминирующее место в стране, власть пытается сделать подконтрольными все СМИ.

Ну и аксиома. Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.

Я не знаю ни одну власть ни в одной стране мира, которая бы, объявив войну журналистам, выиграла ее.

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