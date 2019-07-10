Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

ЄС звернувся до Ради через роботу ВАКС: що відомо

1.4т Читати матеріал російською

Представництво Європейського Союзу в Україні закликає Верховну Раду ухвалити законопроект, який дозволить усунути потенційну проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter. Дипломати зазначили, що для боротьби з корупцією вкрай важливо, щоб ВАКС міг зосередитися тільки на справах, які розслідує НАБУ, але не був перевантажений тисячами інших справ.

"Ми закликаємо депутатів ефективно використовувати останню пленарну сесію і ухвалити ключовий законопроект №10426 про роз'яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

Новини
"Судам ніхто не вірить!" Зеленський розповів, як викорінить корупцію

Ілюстрація

Ілюстрація

Zaxid Media

Як писав OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Тег
Вищий антикорупційний суд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel