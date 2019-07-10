ЄС звернувся до Ради через роботу ВАКС: що відомо

Представництво Європейського Союзу в Україні закликає Верховну Раду ухвалити законопроект, який дозволить усунути потенційну проблему перевантаження суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter. Дипломати зазначили, що для боротьби з корупцією вкрай важливо, щоб ВАКС міг зосередитися тільки на справах, які розслідує НАБУ, але не був перевантажений тисячами інших справ.

"Ми закликаємо депутатів ефективно використовувати останню пленарну сесію і ухвалити ключовий законопроект №10426 про роз'яснення юрисдикції Вищого антикорупційного суду", - йдеться в повідомленні.

Ілюстрація Zaxid Media

Ми заклікаємо депутатов найефектівніше вікорістаті Останню пленарному сесію и Прийняти Ключовий законопроект №10426 относительно роз'яснення юрісдікції ВИЩОГО антікорупційного суду - EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 10 липня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL:

Законопроект про Антикорупційний суд Верховна Рада України ухвалила в червні 2018 року.

Всього в ньому буде працювати 130 осіб. Їх зарплатний фонд складе більше 4 млн грн.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Вищий антикорупційний суд запрацює 5 вересня.

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