'ЄС' звернулася до Баканова через тиск СБУ на кандидатів на Донбасі

Партія "Європейська солідарність" звернулася до СБУ та її голови Івана Баканова, з вимогою провести розслідування щодо листа з проханням повідомити про кандидатів від партії на місцевих виборах.

Про це сказав народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко на брифінгу. Він розповів, що політсила отримала лист на ім'я лідера партії Петра Порошенка підписаний т.в.о начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях паном Русіновим.

У ньому служба просить надати перелік кандидатів від "Європейської солідарності" в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району.

Додатково, за словами Гончаренка, необхідно надати коротку характеристику та докладні біографічні дані на кожного кандидата від політичної партії. Поряд цим просять надати інформацію стосовно обсягу витрачених коштів на передвиборчу кампанію кожного кандидата, а також джерела їх походження.

"Ми отримали цей лист на електронну пошту, ми зв’язалися з управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях, нам підтвердили існування листа, тут є номер, дата. Нам підтвердили, що пан Русінов працює в цьому управлінні", – додав нардеп.

Гончаренко наголосив, що партія розцінює це як політичний тиск на опозицію.

"У зв’язку з цим ми хочемо повідомити наступне: це є абсолютно категоричне порушення закону України. Ми розцінюємо це як тиск на нас як опозиційну політичну силу. Чому саме на нас? Може тому, що наша партія є ініціатором створення ТСК по вагнергейту, в якому може бути замішано і керівництво СБУ, бо воно володіло інформацією про спецоперацію, яка була зірвана і "злита" російським спецслужбам", – зауважив Гончаренко.

Він звернувся до голови СБУ Івана Баканова: "Я розумію, що ви друг, брат, сват, кум, сусід, однокласник Зеленського, але крім цього ви ще є посадова особа найвищого рангу фактично в Україні і ви маєте керуватися законами України, а не політичною логікою і доцільністю. Тут є тільки два варіанти: перший – це ваша свідома команда здійснювати тиск на нашу політичну силу як опозиційну політичну силу і другий варіант, що це, вибачте, якийсь ідіот, який працює у вас, робить такі речі. З цим ви маєте розібратися".

"Ми вимагаємо негайного службового розслідування і публічного повідомлення нам про те, що це було, хто це зробив і якщо це не з вашого наказу і не з наказу керівництва порушено закон, то тоді ця людина має понести відповідальність перед законом. І ми хочемо почути результати службового розслідування. В іншому випадку це прямий тиск на опозиційну політичну силу, якою є "Європейська солідарність", на головну в Україні опозиційну силу до діючої влади. І в цьому тиску, як ми бачимо може бути використана СБУ. Тож ми очікуємо на реакцію голови СБУ Баканова на цю абсолютно зухвалу чи то провокацію, чи то дійсно тиск на опозицію", – сказав Гончаренко.