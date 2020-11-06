ЄС зробив заяву про загострення ситуації на Донбасі й російські "гумконвої"

Європейський Союз висловив стурбованість щодо порушення режиму припинення вогню і втрати серед українських бійців на Донбасі протягом минулого тижня.

Як повідомляє "Укрінформ", про це йдеться в заяві ЄС щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 6 листопада.

"Ці три місяці відносного спокою в зоні конфлікту з моменту введення в дію режиму припинення вогню мали суттєвий позитивний вплив на життя цивільних осіб. Це особливо вітається в контексті загострення пандемічної ситуації в регіоні. Однак ми глибоко занепокоєні порушенням режиму припинення вогню та новими загиблими та пораненими серед українських військових минулого тижня внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією збройних формувань", – зазначається у заяві.

Водночас у ЄС оцінили стриманість України у відповідь на збройні провокації, а також її прагнення використати Тристоронню контактну групу для деескалації напруження.

"Ми закликаємо Росію проявити таке саме конструктивне ставлення у рамках ТКГ з метою відновлення конструктивного обговорення політичних питань", – зазначили у Євросоюзі.

Також у заяві йдеться про те, що так звані "гуманітарні" конвої, які РФ відправляє на непідконтрольну територію Донбасу, є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

"Гуманітарна допомога має надаватися відповідно до міжнародного гуманітарного права та гуманітарних принципів, через міжнародний механізм та з координацією на міжнародному рівні. Конвої, що в’їжджають в Україну без дозволу української влади – як, наприклад, останній "гуманітарний" конвой, що перетнув пункт пропуску "Донецьк" 29 жовтня – є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України", – підкреслили в ЄС.

Зі свого боку, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк у своєму виступі нагадав російській стороні, що, відповідно до підписаного РФ Комплексу заходів щодо виконання Мінського протоколу доставка гуманітарної допомоги тим, хто її потребує на Донбасі, має відбуватися на основі міжнародного механізму.

"Інакше це залишається грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та чинних норм міжнародного права", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "перемир’я" на Донбасі, під час якого продовжуються обстріли, у жовтні знову принесло втрати, загинули троє військовослужбовців віком від 26 до 30 років.