ЄС зняв з України відповідальність за війну на Донбасі, – Кравчук

Документ, ухвалений за результатами саміту Україна-ЄС, показує, що Європейський Союз у розрізі війни на Донбасі покладає за неї відповідальність не двох сторін, як раніше, а лише Росії.

Про це сказав перший президент України та голова української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, раніше говорили про двосторонню відповідальність за конфлікт, а нині – лише відповідальність РФ.

Крім того, як зазначив Кравчук, у документі йдеться про ті речі, які раніше не згадувалися у схожих документах, зокрема, про економічний розвиток співпраці.

"Прочитав документ, ухвалений на зустрічі в Брюсселі, який називається "ЄС-Україна", і я там побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і близько не писалося в таких документах. Тобто, Європейський союз, європейська спільнота уважніше, глибше з кожним роком дивиться на Україну", – заявив Кравчук.

Серед позитивних речей він відзначив позицію щодо Донбасу та економічний напрямок співпраці.

"Якщо раніше, коли йшлося про Донбас, говорили про двосторонню відповідальність за війну, тобто Росії й України, то зараз про Україну вже не згадується – одностороння відповідальність. Це дуже важливо. Підтверджено з розвиненим тлумаченням такі речі, як економічні зв’язки, як безвіз, промисловий безвіз, підтверджено кібербезпеку. Тобто є речі, які раніше навіть не ставилися в таких документах", – наголосив Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський взяв участь у роботі 22 саміту Україна-ЄС у Брюсселі, який став першим реальним двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, проведеним фізично з моменту початку пандемії COVID-19.

Повний текст спільної заяви за підсумками саміту можна прочитати тут.