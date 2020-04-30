ЄС зажадав від Росії зняття заборони Меджлісу

Юрій Сергієнко Політика 21:31, 30.04.2020 Оновлено: 22:00, 30.04.2020

Європейський Союз закликав виконати рішення Міжнародного суду ООН і скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу.

Таку заяву зробили в ЄС 30 квітня під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ з приводу триваючої російської агресії в Україні, передає "Укрінформ".

rbc.ua

"Минуло вже чотири роки з тих пір, як Росія заборонила Меджліс кримськотатарського народу. Ми закликаємо Російську Федерацію виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 про скасування цієї заборони", – сказано в ньому.

Також ЄС заявив про неприпустимість обмеження релігійної, культурної, державної або приватної життя кримськотатарської громади.

Москву закликали забезпечити повний доступ до СММ ОБСЄ в Україні та Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому російські пропагандисти спробували приховати факт порушення прав кримських татар в Криму, виставляючи для телевізійної картинки дівчат слов'янської зовнішності, переодягнених в кримських татарок.

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