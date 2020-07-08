ЄС зажадав від Росії відпустити затриманих кримських татар

Затримання кримських татар у Криму є політично мотивованими, порушують міжнародні стандарти і права людини.

Як повідомило Інтерфакс Україна, таку заяву зробив офіційний представник ЄС із зовнішньої політики. Він закликав РФ припинити тиск на корінних жителів окупованого півострова.

В ЄС відзначили, що 7 липня цього року семеро людей, переважно кримських татар, були заарештовані на Кримському півострові через їх передбачувану політичну приналежність.

"Європейський союз вважає їх затримання політично мотивованим і, оскільки воно було здійснене відповідно до російського законодавства російською "владою" на території України, то є незаконним відповідно до міжнародного права. Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в Криму і місті Севастополі та очікує негайного звільнення всіх незаконно затриманих українців", – йдеться у заяві.

В ЄС також заявили, що очікують "із боку Росії припинення тиску на кримськотатарську спільноту".

"На півострові повинні бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Як і раніше має першорядне значення повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем", – зазначили в заяві.

В ЄС також запевнили, що неухильно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Криму 7 липня російські силовики провели обшуки в будинках у кримських татар. У результаті було затримано сім осіб.