"ЄС" зажадала від влади припинити фальсифікації під час підбиття підсумків виборів

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від української влади та особисто президента Володимира Зеленського припинити фальсифікації і забезпечити законність під час підведення результатів виборів.

Відповідну вимогу партійці опублікували на офіційному сайті політсили, наголосивши, що відповідно до Виборчого кодексу, результати виборів мали бути оголошені найпізніше 6 листопада. Але в більшості регіонів досі триває підрахунок.

"Насправді затягування пояснюється бажанням партії влади та її сателітам "дотягнути" свої провальні результати.

Ми фіксували і маємо інформацію від своїх членів ДВК та ТВК про численні фальшування і переписування протоколів в містах Львові та Тернополі. Там партія "Слуга народу" взагалі не потрапила до міськрад, але її намагаються затягнути туди шляхом "дотягування через підрахунок"", – йдеться у заяві "ЄС".

Не краща ситуація і в Київській області, зазначили в партії.

"Тут порушення зафіксовані в цілій низці ОТГ і не підведені підсумки ні до обласної ради, ні до жодної районної ради саме через бажання "дотягнути результати".

Ми маємо всі протоколи з мокрими печатками і оскаржуємо сфальшовані протоколи в судах.

Але вже можемо констатувати: влада провалила іспит на спроможність гарантувати основи демократії – чесні вибори", – наголосили у заяві.

"Європейська Солідарність" подякувала членам комісій, які вже понад 14 діб змушені працювати практично цілодобово, а також попередила владу про небезпеку, на яку вона наражає тисячі людей у зв’язку з коронавірусом через власні апетити і нездатність провести вибори.

"Ми вимагаємо негайного оголошення результатів та притягнення до відповідальності винних у фальсифікаціях", – наголосили у "Європейській Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська Солідарність" за підсумками місцевих виборів-2020 матиме найбільшу кількість депутатів у міських радах обласних центрів. Кандидати від "Європейської Солідарності" обрані головами більш ніж у 100 ОТГ по всій Україні.