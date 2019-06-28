"ЄС" заявляє про заплановані обшуки у "відкритому офісі" партії і брудну кампанію з дискредитації української армії

У “Відкритому офісі” партії “Європейська Солідарність” плануються обшуки, які мають на меті паралізувати роботу виборчого штабу партії. Крім того, в Україні розпочалась масштабна брудна кампанія, спрямована на дискредитацію Збройних Сил. Про це на брифінгу повідомила народний депутат України, член команди “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар.

Прес-служба "Європейської солідарності"

“З різних і достовірних джерел нам стало відомо про обшуки, які плануються в офісі ЄС. Це прозорий офіс, тут легко очевидно проводити обшуки. Але ключове питання, яке в нас виникає – це підстави і причини? Ми вбачаємо в цьому суто політичні мотиви – як спробу паралізувати роботу офісу та штабу “Європейської Солідарності”. Але ми не дозволимо цього зробити”, – наголосила Вікторія Сюмар.

“Маски- шоу збираються влаштовувати заради шоу, яке має на меті прикрити неспроможність виконати обіцянки, дані в ході президентських виборів", – переконана Сюмар.

Вона також акцентувала на тому, що вдруге за останні півроку голослівні звинувачення на адресу армії, волонтерів та оборонного комплексу зробили ключовим елементом передвиборчих технологій.

"Це вже було. Де результати розслідування? Але цього разу цілять ніби в конкретних осіб, а насправді б’ють по всіх, хто захищав та захищає країну. Коли імітація розслідувань з псевдозвинуваченнями лунають за лічені тижні до виборів – це не може не бути технологією. Це пряма виборча технологія", – переконана Вікторія Сюмар.

"Ми вважаємо це помстою за нашу активну позицію щодо реваншистських подій, які відбуваються в Україні. Саме наша політична сила сьогодні оскаржує спробу знівелювати декомунізацію та право українців на свою історію. Саме наші активісти були поруч зі студентами національного університету імені Шевченка, які протестували проти призначення творця системи юридичних репресій Януковича Андрія Портнова професором кафедри конституційного права. Наші члени делегації в ПАРЄ займають відверту антиросійську позицію та сформували цілу коалцію країн, які підтримали Україну і залишили зал ПАРЄ", – нагадала народний депутат.

Вона зазначила, що ці дії не мають нічого спільного з правом і є примітивними способами політичного залякування, які дивним чином поєднали публічні "позиції" Портнова і ДБР.

"Ми б хотіли зрозуміти, яка роль Портнова в чорному штабі проти партії ЄС. А особливе питання – яким чином і на підставі чого він отримує дані від державного бюро розслідувань. Як на мене, прямий злив через Трубу інформації Портнову – це злив інформації Росії, що явно ослаблює українську армію", – застерігає Сюмар.

Як приклади вона навела ухвала бориспільського суду щодо обшуків одного з членів списку "Європейської Солідарності". "Не підслідність ДБР, не вказаний слідчий, а слідчий не знає статус Бірюкова – чи він підозрюваний, чи свідок", – зазначила Вікторія Сюмар.

"Такі дії, заяви і кроки викликають у нас іронію. Адже в ЄС зібралися всі ті, хто в 2014 році протистояв не дрібним шулерам і обвинувачувачам майданівців. А ті, хто прямо протистояв Путіну та його військам. Як на дипломатичних фронтах, так і на фронтах реальних. І ми точно не боїмося називати прізвища Путін, Портнов, які прагнуть знищення України як незалежної держави", – наголосила член команди "Європейська Солідарність".

Вона також повідомила, що "Європейська Солідарність" буде звертатися і до спостережних місій і міжнародних структур, аби поінформувати їх про тиск та загрозу демократичним виборам. Партія і надалі буде послідовно захищати українські інтереси і стояти на перешкоді всім проявам проросійського реваншу.

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