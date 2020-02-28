Депутати з фракції "Європейська солідарність" заявили, що влада влаштовує шоу з політичним переслідуванням Петра Порошенка, намагаючись прикрити суцільні провали в економіці, соціальній політиці та національній безпеці.

Про це парламентарі говорили під стінами ДБР під час акції проти політичних переслідувань п'ятого президента. У акції протесту також взяли участь активісти, волонтери, ГО "Солідарна Молодь".

Як повідомили адвокати, за рішенням Шевченківського суду справа, в якій Порошенка викликали на допит, має бути закрита за відсутністю складу злочину. До того ж з’ясувалося, що слідча Сєргєєва, яка начебто мала допитати Порошенка 28 лютого, перебуває у відпустці.

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"Ми сьогодні прийшли до Державного бюро розслідувань, розуміючи, що це фарс, розуміючи, що це ознака політичних переслідувань. Розуміючи, що влада вміє єдине – давати видовище. Іти по принципу "хліба і видовищ. Рік тому вони обіцяли кінець епохи бідності, зараз треба звітувати. Сьогодні останній день, коли уряд Зеленського мав ухвалити рішення про індексацію пенсій. Цього немає, бо він дуже зайнятий політичними переслідуваннями" , – наголосив Порошенко.

"Зосередивши в своїх руках абсолютну владу, Зеленський показав повну непрофесійність і неспроможність захищати країну від тих викликів, від тих проблем, з якими країна і українці стикаються", – заявив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

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"Останнім часом мене не залишає тривожні відчуття і аналогії, які передували війні на сході. Аналогії з періодом часів Януковича. Часи, коли переслідувалися патріоти України, коли переслідувались кримські татари за бажання свободи, за бажання жити в вільній державі. Останнім часом ми спостерігаємо щось подібне", – заявив народний депутат Ахтем Чийгоз.

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Володимир В’ятрович також звернув увагу на спроби представників "п’ятої колони" Кремля переписати історію Революції Гідності.

"Нагадаю, що 20 лютого ми вшановували пам’ять героїв Небесної Сотні. Керівниця ДБР заявила про те, що вона буде ініціювати скасування закону про амністію учасників Майдану. Що це означає? Це означає, що тисячі людей, які брали участь в Майдані взимку 2014 року, якщо цей закон буде скасовано, можуть бути притягнуті до відповідальності. Це означає, що репресії готуються до подальшого розгортання, ми можемо їх зупинити і ми маємо їх зупинити. І ми зупинимо їх, якщо будемо разом", – сказав він.

"Всі ці роки наша команда намагалася зробити ключове – зберегти країну… Сьогодні, коли ми бачимо справи, за якими п’ятого президента України викликають до ДБР, то це дійсно викликає не подив, а обурення. Серед цих справ – справа моряків і такі питання, які озвучують тільки в кремлівських телестудіях. Це не право було, а обов’язок і Верховного Головнокомандувача, і країни, і тих мужніх хлопців, які обрали професію захищати Україну. Це, можливо, важко усвідомити уклоністам, але це розуміють люди, для яких гідність і честь це не слова із словника, а це усвідомлення", – сказала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

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"Країна, на момент того, як Петро Порошенко склав свої повноваження, мала економічне зростання понад 4% зі сталою зарплатою, зі сталою пенсією. Зараз ми бачимо падіння виробництва, недонадходження в бюджет близько чверті того, що мало надійти за останні місяці. Зараз ми бачимо, що під питанням і підвищення пенсій, яке закладалось законом, ще за часів Порошенка. Все це люди бачать і роблять висновки", – зазначив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко.

"Політичні переслідування проти п’ятого президента України руйнують державу зсередини, нищать державні інституції, нищать нашу спроможність опиратися ворогу, який не розслабляється і точно продовжуватиме далі атакувати Україну", – наголосила голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Вже більшість населення зрозуміла, або змогла розібратися, що влада намагається завернути всі дії п’ятого Президента в якусь "обгортку зла". Це певні технології агресивної інформаційної атаки. І це стає очевидним для більшості людей, і вони усвідомлюють хто застосовує ці брудні технології", – зауважила народний депутат Ніна Южаніна.

"Володимире Олександровичу, займіться функціями президента. Захищайте країну, укріплюйте світову солідарність, допомагайте вирішувати соціальні проблеми людей і не ставайте Януковичем. В нього було дуже погане минуле і майбутнє теж не радісне. Залиште судову і правоохоронну систему в спокої, їхня мета – бути незалежними. Бо те, що ми чули в "плівках Труби", колишнього очільника ДБР, це щоденне втручання в роботу слідчих і судів. Це кримінальний злочин, не займайтеся цим", – закликав Порошенко.

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"Ми прийшли сюди, щоб продемонструвати: "Європейська солідарність" і українці нічого не бояться. Ми дякуємо за таку підтримку "Європейської солідарності". Ми не дамо знову розгорнути політичні переслідування. Ми не дамо зруйнувати незалежність судової системи і перетворити Верховний суд України в сумнозвісний Печерський суд. Ми цього не дамо зробити", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченківський суд зобов'язав Державне бюро розслідувань закрити справу, у якій п'ятий президент Петро Порошенко 28 лютого викликався на допит, у зв'язку з відсутністю складу злочину.

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