"ЄС" запропонувала Зеленському, Шмигалю і Кличку альтернативу закриттю метро

Партія "Європейська солідарність" звернулася до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та мера Києва Віталія Кличка із закликом переглянути рішення щодо закриття метрополітену.

Заява партії з'явилася на сайті її пресслужби. Депутати зауважили, що підтримують низку превентивних заходів влади щодо протидії епідемії короновірусу, й голосували за відповідні законопроекти на позачерговій сесії Верховної Ради.

Водночас парламентарі наголосили, що такі заходи мають бути обдуманими, системними та супроводжуватися чіткими поясненням цих дій.

"На жаль, ми так і не отримали від влади обґрунтування необхідності закриття метро і усвідомленої відповіді, які наслідки для інфраструктури столиці і життєдіяльності країни матиме цей крок. Ми цілком поділяємо жорсткі заходи щодо запровадження карантину і самоізоляції громадян, при цьому ще раз звертаємо увагу команди Зеленського, що метро продовжує працювати в усіх європейських країнах, що потерпають від пандемії", – зазначили депутати.

Вони нагадали, що у європейських столицях в метро роздають захисні маски, діють правила дезинфекції, жорсткі обмеження пасажирів (пересуваються тільки ті громадяни, які змушені працювати не дистанційно, зокрема, й лікарі), дотримується дистанція між громадянами.

"Якщо в Києві зупиниться метро, як медики, працівники критичної інфраструктури та виробництв зможуть діставатися робочих місць? Усвідомлюємо, що метрополітен – це велике скупчення людей, але його закриття призведе до повного колапсу наземної транспортної інфраструктури столиці і створюватиме ще більше скупчення громадян в маршрутках, тролейбусах, а отже – нові ризики поширення хвороби", – сказано у повідомленні.

Депутати звернулися до команди президента із закликом переглянути рішення про закриття метро і впровадити лише адекватні зміни в його роботі на час карантину, впровадити санітарні дезинфікуючі заходи, інший регламент, який в ці дні застосовують в інших європейських столицях.

"Партія ще раз заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи", – наголосили депутати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через оголошеного загальнонаціонального карантину та обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху.

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