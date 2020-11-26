"ЄС" запропонувала іншим політсилам створити патріотичну більшість у Львівській облраді

Партія "Європейська Солідарність" запропонувала іншим політичним силам створити патріотичну більшість у Львівській обласній раді.

Відповідний Меморандум опублікував на своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат, голова Львівської територіальної організації партії Олег Синютка. Зокрема, пропозицію об'єднатися отримали партії "Самопоміч", "Свобода", "Голос", "Батьківщина", "Народний Рух України", "Українська Галицька Партія" створити більшість у Львівській обласній раді.

"Переконаний, що це конкретний приклад реалізації плану об‘єднання проукраїнських сил як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні", – наголосив Синютка.

"Місцеві вибори відкрили перед Україною шанс продовжити розбудову держави, в умовах завершення реформи децентралізації, спираючись на найкращий європейський досвід розвитку територіальних громад та продовжуючи послідовний вектор руху нашої держави, спрямований на членство в Європейському Союзі та НАТО", – йдеться у документі.

"Настав час кардинальних змін у підходах до політики й управління державою та власними громадами. А те, чи використаємо можливість побудувати нову Україну, залежить винятково від нас. Ми, представники політичних сил, які отримали своє представництво в Львівській обласній раді, націлені на реалізацію шансу, що постав перед Україною. Ми усвідомлюємо складність викликів, які сьогодні стоять перед державою та Львівщиною. Нас має об’єднати спільна програма їх вирішення і ми зробимо все, щоб виправдати надії мешканців Львівщини на позитивні зміни у області", – наголошує Меморандум.

Серед пріоритетів – викорінення корупції, заходи боротьби з епідемією коронавірусу, максимальна підтримка сильних самоврядних громад, відновлення економіки, яку обвалила недолуга політика центральної влади, спеціальні програми соціального захисту, розвиток туризму, спорту, якісна освіта, будівництво житла для ветеранів АТО/ООС та родин загиблих воїнів, співпраця і розвиток громдянського суспільства. А також підтримка проектів, спрямованих на збереження культури українських Карпат, підтримка гірських територій.

"Ми відкриті до співпраці з усіма політичними силами та депутатами, які поділяють проголошені нами принципи і програму діяльності та готові взяти участь у формуванні стабільної більшості в Львівській обласній раді", – наголошують у "Європейській Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, також лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав новообрану владу Львова до співпраці та пообіцяв підтримку.