ЄС закликав Росію звільнити Сенцова та інших незаконно затриманих українців

Від російської влади очікують звільнення ув'язнених українців, у тому числі режисера Олега Сенцова та представників кримських татар, наголошують у Євросоюзі.Європейський Союз закликає Москву звільнити всіх громадян України, котрі утримуються в ув'язненні в Росії. Про це йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі в п'ятницю, 25 травня, речницею Європейської зовнішньополітичної служби.

У документі наголошується, що від Росії очікують дотримання прав людини в анексованому нею Криму. "Європейський Союз очікує, що міжнародні стандарти в галузі прав людини будуть дотримані на півострові, а всі незаконно затримані в Росії і на Кримському півострові громадяни України будуть звільнені негайно ", - зазначили в Брюсселі.

У заяві зокрема йдеться про українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня 2018 року розпочав голодування після чотирьох роківтюремного ув'язнення. Разом із Сенцовим згадується також "незаконно затриманий громадянин України Володимир Балух, який провів два місяці в голодуванні". Вони виступали проти незаконної анексії Кримського півострова і були засуджені з порушенням міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя судами, юрисдикцію котрих ЄС не визнає, наголошується у документі.

ЄС також висловлює занепокоєння через ситуацію кримських татар на анексованому Росією півострові. У заяві "надзвичайно тривожним" називається число кримськотатарських активістів, які зазнавали "переслідувань і серйозного порушення їхніх прав". Зокрема йдеться і про затримання 21 травня 2018 року активістів Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова.

Як повідомлялося, 2015 року російський суд за звинуваченням у тероризмі засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. У середині травня Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких незаконно ув'язнили у РФ та анексованому Криму.